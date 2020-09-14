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MANİSA

Manisa haberleri: Alaşehir'de trafik kazası

Manisa'da feci kaza: İki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sürücüleri henüz öğrenilemeyen iki otomobil Alaşehir-Kula kara yolunun Tepeköy Mahallesi kavşağında çarpıştı. Çarpışma sonrası otomobillerden biri yol kenarında bulunan üzüm bağına devrildi. Olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle 7 kişi yaralandı.

Haber Merkezi AA
Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Otomobil üzüm bağına devrildi

  • Alınan bilgiye göre, sürücüleri henüz öğrenilemeyen 35 HSN 30 ile 20 RF 887 plakalı iki otomobil Alaşehir-Kula kara yolunun Tepeköy Mahallesi kavşağında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 35 HSN 30 plakalı otomobil, yol kenarındaki üzüm bağına devrildi.

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Üzüm bağına devrilen 35 HSN 30 plakalı otomobil.

Yoldan geçenlerin çağrısıyla olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kaza sonrası her iki araç da hurdaya döndü.

Yaralılar ilçedeki hastanelere kaldırıldı

Kazada her iki otomobilde yaralanan 7 kişi, ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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