Manisa'da feci kaza: İki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

Gündem

Bakan Soylu duyurdu: Turuncu kategoride aranan 2 terörist ölü ele geçirildi

İçişleri Bakanı Soylu twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Hakkari'nin Yüksekova kırsalında turuncu kategoride aranan teröristlerin ölü ele geçirildiğini duyurdu. Soylu, Eyyüp Alper ve Ahmet Akman adlı teröristlerin birçok olayın failleri olduğunu belirttiği paylaşımında, "Şehidimizin ve birçok eylemdeki şehitlerimizin kanını yerde bırakmayan silah arkadaşlarından Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.