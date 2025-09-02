Yeni Şafak
Manisa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 kişi hayatını kaybetti

12:082/09/2025, Salı
DHA
Kaza nedeniyle kara yolu ulaşıma kapatıldı.
Kaza nedeniyle kara yolu ulaşıma kapatıldı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Manisa'daki kaza, saat 07.30 sıralarında Demirci-Salihli kara yolunun 10'uncu kilometresinde Yeşildere mevkisinde meydana geldi. Mustafa Vurucu yönetimindeki 45 ALD 361 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Yusuf Duman idaresindeki 45 ADP 573 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Hurdaya dönen araçlardan Duman'ın kullandığı otomobil alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürüldü.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yusuf Duman ve yanındaki Süleyman Bilgin ile diğer otomobildeki Ali Balcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Harun Duman ve Mustafa Vurucu ise ambulansla Demirci Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolu ulaşıma kapatıldı. Kaza yerine gelen ölenlerin yakınları sinir krizi geçirdi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

#Manisa
#Salihli
#Demirci
#Yeşildere
