Manisa'da yol kenarına savrulan araç takla attı: 1 ölü 1 yaralı

19:072/11/2025, Pazar
DHA
Savrulan aracın sürücüsü hayatını kaybetti, eşi yaralı
Uşak'tan İzmir yönüne giden sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarına savrularak takla attı. Takla atan aracın sürücü Ahmet Öze ve eşi Ayşe Özen olay yerinde müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan sürücü Özen, bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Manisa'nın Kula ilçesinde, yoldan çıkıp takla atan otomobilin sürücüsü Ahmet Özen (75) öldü, eşi Ayşe Özen (75) ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında İzmir- Ankara kara yolu Kovukdere mevkisinde meydana geldi. Uşak'tan İzmir yönüne giden Ahmet Özen yönetimindeki 35 EDR 31 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. Özen’in direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarına savrularak takla attı. Otomobil sürücüsü Özen ile yanında bulunan eşi Ayşe Özen ağır yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Özen ve eşi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet Özen, burada doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Eşi Ayşe Özen'in ise tedavisinin sürdüğü, durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.




#Manisa
#Kaza
#Araç
