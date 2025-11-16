Mardin'de taziye evi magandalığı: Eşyalara zarar veren iki şüpheli gözaltında

Mardin’in Artuklu ilçesinde, camlarını kırarak taziye evine giren 2 şüpheli eşyaları tahrip etti. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucu şüpheliler kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
Olay, akşam saatlerinde Artuklu ilçesi kırsal Dara Mahallesi’nde meydana geldi. Mahalledeki taziye evinin camlarını kırarak içeriye giren kişiler, sedir ve masalara zarar verdi. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışma sonucu olaya karıştıkları belirlenen isimleri açıklanmayan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki adli işlemleri sürüyor.