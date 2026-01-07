Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Mardin
Mardin’de tırlarda 7 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Mardin’de tırlarda 7 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

10:397/01/2026, Çarşamba
G: 7/01/2026, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Ele geçirilen kaçak ürünler.
Ele geçirilen kaçak ürünler.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde durdurulan 2 tırda gümrük kaçağı 7 bin 100 paket sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda Kızıltepe ilçesinde durdurulan 2 tırda arama yapıldı. Yapılan aramalarda gümrük kaçağı olduğu belirlenen 7 bin 100 paket sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

#Mardin
#kaçakçılık
#Asayiş
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ kurasında adı çıkmayanlara başvuru ücreti ne zaman iade edilecek? TOKİ başvuru ücret iade tarih belli oldu mu?