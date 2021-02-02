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Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi evinde ölü bulundu

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Selahattin Akkuş (60) Muğla'daki evinde cansız bedeni bulundu. İlk incelemede herhangi bir darp ve yara izine rastlanmayan Akkuş'un cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Haber Merkezi DHA
Dr. Selahattin Akkuş
Dr. Selahattin Akkuş

Muğla'nın Datça ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde görevli öğretim üyesi Dr. Selahattin Akkuş'tan 2 gündür haber alamayan yakınları,
jandarmayı aradı. Adrese gelip, çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Akkuş'u salondaki koltukta hayatını kaybetmiş halde buldu.

Kesin ölüm nedeni araştırılıyor

İlk incelemede herhangi bir darp ile yara izine rastlanmayan Akkuş'un cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma, soruşturma başlattı.

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