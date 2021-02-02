Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi evinde ölü bulundu Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Selahattin Akkuş (60) Muğla'daki evinde cansız bedeni bulundu. İlk incelemede herhangi bir darp ve yara izine rastlanmayan Akkuş'un cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Haber Merkezi 02 Şubat 2021, 13:12 Son Güncelleme: 02 Şubat 2021, 13:28 DHA