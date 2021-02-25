Gündem Marmarisli iki öğrencide büyük başarı Uluslararası Caribou Matematik Yarışmasında dünya birincisi oldu
EĞİTİM

Marmarisli iki öğrenci 'Uluslararası Caribou Matematik Yarışması'nda dünya birincisi oldu

Marmarisli iki öğrencide büyük başarı: 'Uluslararası Caribou Matematik Yarışması'nda dünya birincisi oldu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 2. sınıf öğrencisi Duru Doğru ile 4. sınıf öğrencisi Uras Gümüşburun, Kanada merkezli düzenlenen Uluslararası Caribou Matematik Yarışması'nda, kategorilerinde şampiyonluk elde etti.

Haber Merkezi AA
Duru Doğru - Uras Gümüşburun
Duru Doğru - Uras Gümüşburun

Marmaris Profesyonel İlgim İlkokulu öğrencisi Doğru, İngilizce düzenlenen matematik yarışmasında 2. sınıftan 2 bin 283 öğrenci arasında şampiyon olmayı başardı. Gümüşburun da 3. ve 4. sınıf kategorisinden 5 bin 205 öğrencinin katıldığı yarışmada şampiyon oldu.

Marmaris Profesyonel İlgim Okulları kurucusu Arif Kocaay, öğrencilerinin kazandığı başarıların gurur verici olduğunu ifade etti.

Dünya matematik yarışmasında birinci olan 10 yaşındaki Elanur Akıncı'ya Haluk Levent'ten eğitim bursu
GÜNDEM
Dünya matematik yarışmasında birinci olan 10 yaşındaki Elanur Akıncı'ya Haluk Levent'ten eğitim bursu

Aynı yarışmada geçen yıl da ikinci sınıf öğrencileri Mehmet Yiğit Deniz'in birincilik kazandığını hatırlatan Kocaay, "Bu yıl iki farklı kategoride birinci olmamız bizi çok mutlu etti. İnşallah her yarışmada bizim ya da başka okullarımızın öğrencileri birinci olur. Ülkemizin adını matematikte de tüm dünyaya duyururuz" ifadelerini kullandı.

Hakkarili Yusuf Eymen uluslararası matematik yarışmasında birinci oldu
GÜNDEM
Hakkarili Yusuf Eymen uluslararası matematik yarışmasında birinci oldu

Uluslararası Caribou Matematik Yarışması

  • Öğrencilerin matematiği severek yapmalarını ve problem çözmeye yönelik keyifli vakit geçirmelerini amaçlayan Kanada merkezli organizasyon, internet ortamında, dünya çapında yarışma düzenleniyor.
  • Yılda 6 kez 12 kategoride gerçekleştirilen yarışma, İngilizce, Fransızca ve Farsça yapılıyor. Türkiye'den yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler, bu dillerden birini seçiyor.
Abone Ol Google News
Yöreye özgü hareketlilik

'Yöreye özgü hareketlilik'

Karadeniz'de koronavirüsün yayılma nedeni ortaya çıktı.
İnsan bir işi severek yapmalı

İnsan bir işi severek yapmalı

​Babası için hukuk okudu ama o çobanlığı tercih etti.
Eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısına cinsel saldırı suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis istemi

Türkiye'ye örnek belediye oldu

Türkiye'ye örnek belediye oldu

​Erzurum BB'nin karla mücadelesi örnek oldu.

​Ermenistan'da ordu Paşinyan'ın istifasını istedi.

​50 bilim insanı Türkiye'ye dönüş yaptı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi.

Bu mantarlar altın değerinde

Bu mantarlar altın değerinde

​Kilosu 3-4 bin lirayı geçiyor.

Merakla bekleniyordu

Merakla bekleniyordu

​Sesli sosyal ağ Clubhouse Android'e de geliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.