Marmarisli iki öğrencide büyük başarı: 'Uluslararası Caribou Matematik Yarışması'nda dünya birincisi oldu

Marmaris Profesyonel İlgim İlkokulu öğrencisi Doğru, İngilizce düzenlenen matematik yarışmasında 2. sınıftan 2 bin 283 öğrenci arasında şampiyon olmayı başardı. Gümüşburun da 3. ve 4. sınıf kategorisinden 5 bin 205 öğrencinin katıldığı yarışmada şampiyon oldu.

Marmaris Profesyonel İlgim Okulları kurucusu Arif Kocaay, öğrencilerinin kazandığı başarıların gurur verici olduğunu ifade etti.

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Aynı yarışmada geçen yıl da ikinci sınıf öğrencileri Mehmet Yiğit Deniz'in birincilik kazandığını hatırlatan Kocaay, "Bu yıl iki farklı kategoride birinci olmamız bizi çok mutlu etti. İnşallah her yarışmada bizim ya da başka okullarımızın öğrencileri birinci olur. Ülkemizin adını matematikte de tüm dünyaya duyururuz" ifadelerini kullandı.

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