Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Muğla
Marmaris’te sağanak ve fırtınada tekneler karaya vurdu

Marmaris’te sağanak ve fırtınada tekneler karaya vurdu

18:2830/11/2025, Pazar
DHA
Sonraki haber
'San Marino' ve 'Mila 5' isimli yelkenli tekneler, karaya vurdu
'San Marino' ve 'Mila 5' isimli yelkenli tekneler, karaya vurdu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün sabah saatlerinde etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle bağlı bulunduğu tonozdan kopan iki yelkenli tekne karaya vurdu. Kıyıya vuran tekneler vinç ve çekiciler yardımıyla taşındı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün etkili olan kuvvetli sağanak ve fırtına nedeniyle karaya vuran tekneler için kurtarma çalışması başlatıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Muğla için önceki gün yaptığı şiddetli yağış uyarısının ardından Marmaris'te, dün sabah saatlerinde sağanak etkili oldu. Etkisini arttırarak devam eden sağanak nedeniyle bazı bölgelerde su birikintileri oluşurken, kuvvetli rüzgar nedeniyle bağlı bulunduğu tonozdan kopan 'San Marino' ve 'Mila 5' isimli yelkenli tekneler, karaya vurdu. Teknelerde hasar oluştuğu belirtildi. Özellikle Uzunyalı sahil şeridinde dalgaların etkisiyle kıyıya sürüklenen küçük tekneler ekipler tarafından bulundukları yerden kaldırılmaya başlandı. Kıyıya vuran yelkenli tekneler vinçler ve çekiciler yardımıyla güvenli bölgelere taşındı.

Yetkililer, benzer olayların tekrar yaşanmaması için tekne sahiplerine kötü hava koşullarına karşı ek önlem alınması çağrısında bulundu.




#Muğla
#Tekne
#Fırtına
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Asgari ücret artışı için en güçlü senaryolar: Yeni yılda asgari ücret kaç TL olur? 2026 zam hesapları paylaşıldı