Mazbatayı aldı koltuğa oturamadı

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda uzun süredir devam eden iç çekişmeler yeni bir krizle gündemde. 24 Eylül’de gerçekleştirilen olağanüstü kongrede yeniden il başkanı seçilen Özgür Çelik, dün Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na giderek mazbatasını aldı. Ancak Çelik’in mazbatasını almasıyla birlikte başlayan yeni tartışma, partideki mevcut hukuki ve siyasi belirsizliği daha da derinleştirdi.





TEKİN’İN GÖREVİ SÜRÜYOR

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 2 Eylül’de aldığı tedbir kararıyla Çelik ve yönetimini görevden almış, yerine aralarında eski CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin’in de bulunduğu bir çağrı heyeti atamıştı. 24 Eylül’de gerçekleşen kongreyle birlikte ise CHP İstanbul İl Örgütü’nde çift başlı bir süreci fiilen başlamış oldu. Kongrenin ardından Çelik seçimden zaferle çıksa da, görevine resmen başlayabilmesi için öncelikle mahkemenin koyduğu tedbirin kaldırılması gerekiyor.





TEDBİR VARKEN MAZBATA HÜKÜMSÜZ

Bazı hukukçular mahkemenin tedbir kararı dururken, Özgür Çelik’in bin tane mazbata alsa da geçersiz olduğunu ifade ediyor. Çelik’in il başkanlığı koltuğuna oturması için mahkemenin tedbir kararını kaldırması gerektiğini anlatan hukukçular, bu süreçte mahkemenin yeniden bir karar vererek 24 Eylül’deki kongreyi hükümsüz kılabileceğini de aktarıyor.





YSK'YA BAŞVURU YAPILDI

Konuyla ilgili tam kanunsuzluk sebebiyle Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvuru yaptıklarını belirten Avukat Cevahir Kılıç, “Özgür Çelik hukuken tedbirlidir. Mahkemenin verdiği karara göre, temsil heyeti görevlidir. Bu aşamada milyon kez kongre yapsalar da mahkeme kararı kalkmadıkça görevli olan temsil heyeti olacaktır” diye konuştu.



