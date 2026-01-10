Mazbut vakıf mülküyle ilgili iddialara VGM’den yalanlama

“Vakıflar Genel Müdürlüğü müfettişleri tarafından yapılan inceleme sonucunda kiracı şirketin eksik kira ödemesi yaptığı tespit edilmiştir. Oluşan zararın tahsil edilmesi amacıyla ilgili şirketten geriye dönük 152 milyon 920 bin 616 lirası ana para olmak üzere toplam 192 milyon 640 bin 826 lira resmi kanallar aracılığıyla tahsil edilmiş ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne gelir olarak kaydedilmiştir”