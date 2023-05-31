MEB ve Baykar'dan mesleki eğitimde iş birliği: Başarılı öğrencilere burs verilecek

"Bugün burada da son 10'lu yıllarda gerçekten ülkemizin vatandaşlarına, güven, düşmana da korku salan savunma sanayi hamlelerinin en itici gücü olan Baykar grubunun içerisinde bu büyümeyi sürdürülebilir kılmak için Baykar Milli Teknoloji Meslek Lisesi'nin kurulmasıyla ilgili çok önemli bir arefedeyiz. Bir yıldan uzun süren bu süreç devam etti ama geçen haftalarda Haluk Bey'le görüşmemizde, hızlı bir şekilde bu süreci nihayetlendirmeyi karar almıştık. Bugün de imza töreninde bir aradayız. Burada çok özellikleri olan bir meslek lisesi olacak. Birincisi, sınavla öğrenci alacak ama sadece sınavla öğrenci almayacak aynı zamanda sınavla yerleşen öğrenciler mülakattan geçecek. İkincisi hazırlık okulu olacak. 1 yıl İngilizce hazırlık okulu olacak. Baykar grubundaki uluslararası uzmanlar derslere girecek. Öğrenciler dışarıdan savunma sanayi ile ilgili beceri eğitimi almak için yer aramayacak, doğrudan burada beceri eğitimini alacak. Her bir öğrenci, şu andaki okullarımızdaki en yüksek oranda bursla desteklenecek. Şu anda Milli Eğitim Bakanlığı sistemi içerisinde asgari ücretle ilişkilendirilmiş burs alan bir okul türümüz yok. İlk kez bu okulumuzda, tüm öğrenciler, ki 50 öğrenci alacağız. Her bir öğrenci asgari ücret kadar burs alacak. Asgari ücret yükseldiği zaman da o burs miktarı da yükselmiş olacak. Bu lisemizin hem mesleki eğitime hem de ülkemizin geleceğine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum"