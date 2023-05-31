MEB ve Baykar'dan mesleki eğitimde iş birliği: Başarılı öğrencilere burs verilecek

Başarılı öğrencilere 'Baykar bursu' verilecek.
Baykar'ın Arnavutköy'deki yerleşkesinde düzenlenen törende, Baykar Milli Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin kurulmasına yönelik protokolü Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Haluk Bayraktar imzaladı.
"Sektör temsilcileri gelin, mesleki eğitimi birlikte dizayn edelim"
Bakan Özer konuşmasında kat sayı uygulamasına değinerek, "Bu uygulamanın amacı meslek lisesi mezunlarının yükseköğretime erişimini engellemekti. Aslında bu amaç, gizli bir amacı, örtük bir niyeti barındırıyordu. O örtük niyet, akademik olarak başarılı öğrencilerin mesleki eğitimden uzaklaşmasıydı. Dolayısıyla mesleki eğitimin çok dezavantajlı bir hale gelmesi. Mesleki eğitim dezavantajlı hale geldiği zaman 21'inci yüzyılın becerilerine sahip yetkinliklerine, donanımına sahip insan kaynağı yetiştirmede eğitim sistemi başarılı olamayacaktı. Bunu başarılı kılamadığınız zaman ne olacaktı, iş gücü piyasası nitelikli insan kaynağına erişimle ilgili ciddi sıkıntı yaşayacaktı. Bunların hepsi Türkiye'de gerçekleşti. Bizim yaptığımız şey şuydu. 40'lı yıllarda, 50'li yıllarda olduğu gibi ana istihdam kaynağı artık devletteydi. Devlet, istihdam kaynağından çekilmiş, kendi gerçek fonksiyonlarına dönmüş. Artık özel sektör, serbest piyasa iş gücü dinamiklerini belirlemeye başlamıştı. O zaman yapmamız gereken şey sektör temsilcileriyle birlikte mesleki eğitimi yeniden inşa etmek. Özel sektörden istediğim şey şu oldu. Bize bina yapmayın, laboratuvar yapmayın, bütçemiz var.
Son 20 yılda eğitim her zaman bütçeden en büyük payı aldı. Son 20 yılda eğitimde erişim problemi çözüldü, antidemokratik uygulamalar kaldırıldı, fırsat eşitliğiyle ilgili çok sayıda sosyal politika istikrarlı bir şekilde uygulandı. Bizim istediğimiz şey şuydu, sektör temsilcileri gelin, mesleki eğitimi birlikte dizayn edelim. İstihdama öncelik tanıyalım. Gördük ki, tüm sektör temsilcilerinin beklediği şey bu. Onlar da tüm süreçlerde aktif olarak yer almak istiyorlar. Çok kısa sürede bir anda sektörün güçlü temsilcilerinin mesleki eğitim alanına girdiklerine tanıklık etti Türkiye. Bu adımlarla artık meslek liseleri hiçbir yere yerleşemeyen öğrencilerin eğitim destinasyonu olmaktan çıktı, gençlerimizin yerleşmek için birbiriyle rekabet ettiği bir lise türüne, eğitim türüne dönüştü" dedi.
"50 öğrenciye asgari ücret kadar burs verilecek"
Bayraktar: Geleceğimizin Hezarfenlerini ve Vecihi'lerini yetiştirmeyi hedefliyoruz
Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar konuşmasında geleceğe hazırlanmak gerektiğine vurgu yaparak, "Rahmetli babam ömrünün çok büyük bir kısmını gençlerle proje yaparak geçirmiştir. Vazifemiz ise geleceğin yüksek teknolojisini geliştirecek, ülkemize yeni Baykarlar kazandıracak gençlerimizi nitelikli bir şekilde eğitmektir. Bu doğrultuda Milli Eğitim Bakanlığımız ile çok önem verdiğimiz bir iş birliğine adım atıyoruz. Baykar olarak Milli Eğitim Bakanlığı'yla hazırladığımız protokolle birlikte gençlerimizin milli teknoloji hamlesi vizyonuyla yetişmesi için yeni bir eğitim kurumunu hayata geçiriyoruz. Önümüzdeki eğitim ve öğretim döneminde faaliyete geçmesini planladığımız Baykar Milli Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde özellikle havacılık ve uzay alanında ülkemizi yarınlara taşıyacak gençlerimizi geleceğimizin Hezarfenlerini ve Vecihi'lerini yetiştirmeyi hedefliyoruz.
Gençlerimize milli ve özgün teknoloji geliştirme yolunda ihtiyaç duydukları maddi ve manevi desteği sağlamak için tüm gücümüzle gayret göstereceğiz. Milli Teknoloji Hamlesi, ülkemizin güvenli ve mesut yarınlarımızın adeta sigortasıdır. Bizleri yarınlara ulaştıracak yegane vizyondur. Baykar Milli Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim ve öğretim görecek genç kardeşlerimizi şimdiden tebrik ediyorum. Yeni eğitim yuvamızın vatanımıza ve milletimize faydalı gençler yetiştirmesini temenni ediyorum. İnşallah İstanbul'un ilk havacılık ve uzay alanındaki bu mesleki ve teknik liseyle de biz de Baykar olarak elimizden gelen tüm katkıyı sunarak, elimizden geleni yapacağız. Ülkemize katma değeri yüksek işler geliştiren, becerikli, ülkesine, milletine ve dünyaya katkı sunan gençlerimizin yetişmesine katkı sunacağız" diye konuştu.