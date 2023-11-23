Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan 50+1 çıkışı: Revizyon olabilir

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, terör devleti İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş "Bu zulme karşı sessiz kalmak şöyle dursun, İsrail’in de kendini savunma hakkı vardır diyerek bu zulmün açık ortaklığını yapıyorlar. Bu bir insanlık ayıbıdır. Sadece Netanyahu ve çetesi değil, bu ağır suçlardan dolayı bunları destekleyen herkes tarih önünde sorumludur." dedi.