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Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan 50+1 çıkışı: Revizyon olabilir

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden geri dönüş yoktur" dedi.

17:29 - 23/11/2023 Perşembe
Güncelleme: 17:35 - 23/11/2023 Perşembe
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Numan Kurtulmuş

Numan Kurtulmuş

TBMM Başkanı
Numan Kurtulmuş
, Endonezya ziyareti dönüşünde gazetecilere önemli açıklamada bulundu.

Kurtulmuş son dönemde tartışmaya açılan 50+1 bir seçim sistemi ile ilgili konuştu. Kurtulmuş Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde revizyon olabileceğini dile getirdi.


Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:


"Kendi içerisinde, beş yıllık uygulamalar çerçevesinde revizyonlar yapılabilir, esas olan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden geri dönüş yoktur. 50+1 çıkışı Cumhur İttifakı'nda sıkıntıya yol açmaz."

Bahçeli'den Erdoğan'a destek


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya dönüşünde Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin yaptığı
"Mevcutta 50+1 mecburiyeti partileri yanlış yollara sevk ediyor. Kimin eli, kimin cebinde belli değil."
açıklaması siyasette yeni bir tartışmayı başlatmıştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 50+1 tartışmaları ile ilgili,
"Dün ne demişsek bugün de aynı görüşteyiz. Ancak Cumhur İttifakı olarak yeni sistemin doğasını zedelemeyecek onarımın uzlaşmayla yapılacağı inancındayım."
demişti.





#Numan Kurtulmuş
#Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi
#Bahçeli
#Erdoğan
41 dakika önce
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