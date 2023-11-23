Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan 50+1 çıkışı: Revizyon olabilir

Numan Kurtulmuş
TBMM Başkanı
Numan Kurtulmuş
, Endonezya ziyareti dönüşünde gazetecilere önemli açıklamada bulundu.
Kurtulmuş son dönemde tartışmaya açılan 50+1 bir seçim sistemi ile ilgili konuştu. Kurtulmuş Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde revizyon olabileceğini dile getirdi.
Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:
"Kendi içerisinde, beş yıllık uygulamalar çerçevesinde revizyonlar yapılabilir, esas olan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden geri dönüş yoktur. 50+1 çıkışı Cumhur İttifakı'nda sıkıntıya yol açmaz."
Bahçeli'den Erdoğan'a destek
Bahçeli'den Erdoğan'a destek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya dönüşünde Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin yaptığı
"Mevcutta 50+1 mecburiyeti partileri yanlış yollara sevk ediyor. Kimin eli, kimin cebinde belli değil."
açıklaması siyasette yeni bir tartışmayı başlatmıştı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 50+1 tartışmaları ile ilgili,
"Dün ne demişsek bugün de aynı görüşteyiz. Ancak Cumhur İttifakı olarak yeni sistemin doğasını zedelemeyecek onarımın uzlaşmayla yapılacağı inancındayım."
demişti.
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41 dakika önce