Meclis bugün toplanıyor: Google’ın zorbalığına geçit yok

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, Google’ın algoritma değişikliği ve sonuçlarını görüşmek üzere bugün toplanacak. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, “Google’ın medya kuruluşlarını ekonomik olarak zor durumda bırakan ve halkın haber alma hakkını sınırlandıran politikalarına karşı net bir duruş sergileyeceğiz” dedi.
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, Google’ın medya kuruluşlarına yönelik adaletsiz politikalarına karşı harekete geçiyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, ‘Google’ın algoritma değişikliği’ kararına sert tepki gösterdi. Google’ın tek taraflı politikalarının medya ekosistemine ciddi zarar verdiğini belirten Yayman, bu konunun sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyledi.
MEDYAYI ŞEKİLLENDİREMEZ
Google’ın medya dünyasını şekillendirmesine izin vermeyeceklerinin altını çizen Yayman, 2024 yılında gerçekleştirilen şeffaf olmayan algoritma değişikliklerinin, yayıncılar üzerinde ciddi baskılar oluşturduğuna dikkati çekti. Yapılan değişikliklerle bazı haber sitelerinin “keşfet” trafiği tamamen sıfırlanırken, belirli platformlara ayrıcalık tanındığını ifade eden Yayman, bu durumun rekabet ortamını bozduğunu, halkın haber alma özgürlüğünü tehdit ettiğini dile getirdi.
DERHAL SON VERMELİ
Google’ın aldığı tek taraflı kararların, medya kuruluşlarını zor durumda bıraktığına dikkat çeken Yayman, “Bu durum artık tahammül sınırlarını aştı. Dijital platformlar, medya çeşitliliğini ve bağımsız haberciliği tehdit eden politikalarına derhal son vermelidir. Google’ın medya kuruluşlarını ekonomik olarak zor durumda bırakan ve halkın haber alma hakkını sınırlandıran politikalarına karşı net bir duruş sergileyeceğiz. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu süreci yakından takip ediyor ve gerekli düzenlemeler hayata geçirilecek” dedi. Yayman, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu’nun, Google’ın algoritma değişikliği ve sonuçlarını görüşmek üzere bugün toplanacağını bildirdi.
Irkçılığı kabul etti 28 milyon dolar ödeyecek
- Google’ın, beyaz ve Asyalı çalışanları kayırdığı, diğer kökenlerden gelen çalışanlara daha az maaş verdiği ve kariyer fırsatı sunmadığı suçlamasıyla 2021’de açılan davada uzlaşmaya varıldı. BBC’nin haberine göre, Meksika kökenli Ana Cantu, 7 yıl boyunca Google’da çok çaba sarf ederek çalıştığını ancak beyaz ve Asyalı akranları terfi alırken kendisinin hiç yükselemediğini belirtti. Google, 15 Şubat 2018 ila 31 Aralık 2024’te istihdam edilen 6 bin 632 çalışanı adına açılan dava kapsamında 28 milyon dolar ödemeyi kabul etti. California Santa Clara Üst Mahkemesinden Yargıç Charles Adams, taraflar arasında varılan uzlaşmaya ön onay verdi. Google, çalışanlarına ayrımcılık yaptığı yönündeki suçlamaları kabul etmediğini duyurdu.