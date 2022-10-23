Meclis çözemezse millete gidelim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılış ve toplantılara katılmak üzere Malatya’ya geldi. Büyükşehir Belediyesi yanındaki meydanda Malatyalılara seslenen Erdoğan, kente 20 yılda 33 milyar liralık yatırım yapıldığını kaydetti. Dün de yatırım tutarı güncel rakamla 19 milyar lirayı bulan 400 yataklı Battalgazi ve Doğanşehir Devlet Hastaneleri, Malatya’yı 8 tünel ve 14 köprüyle Sivas’a bağlayan, yolculuk süresini 35 dakika kısaltan 104 kilometrelik Hekimhan yolu, Kuru Kayısı Lisanslı Depo ve Borsası ile birlikte yapımı tamamlanan 133 projenin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, Malatya’dan muhalefeti eleştirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na başörtüsü için referandum çağrısı yapan Erdoğan, özetle şunları kaydetti:

MASKELERİ ARALANDI

Dünyamız siyasi, ekonomik ve sosyal kaosların pençesinde sarsıldığı bir dönemden geçiyor. Biz ise Türkiye Yüzyılı projeksiyonuyla 2053 vizyonumuzu konuşuyoruz. Ayın 28’inde Ankara Kapalı Spor Salonu’nda Türkiye Yüzyılı’nı tüm dünyayla paylaşacağız. 5 tane başlığımız var. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlayla büyüme ve büyüyen bir Türkiye var. Bir yüzü bu olan madalyonun diğer yüzündeyse pusuda bekleyen eski Türkiye kalıntısı zihniyetleri görüyoruz. Milletin kabuk bağlamış başörtüsü tartışmasını yeniden açtılar. Bu tartışma vesilesiyle eğitim ve kamudaki başörtüsü özgürlüğünü hala hazmedemeyenlerin yüzlerindeki sahte maskenin aralandığını gördük.

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SİZİN CİĞERİNİZİ BİLİRİZ

Biz kadınlarımızı asla başı açık veya başı örtülü diye ayırmadık ama birileri kafasında bu ayrımcılığı hala aşabilmiş değil. Bay Kemal, senin yanındakiler üniversitelerimizde ikna odaları kurup yavrularımızın başörtülerini başlarından çekip aldı. O ikna odalarında hesaba çektiler kızlarımızı. Bay Kemal siz busunuz. Sizin ciğerinizi iyi biliriz ama artık bunları yapamıyorsunuz. Şu an devletin hiçbir kurumunda başı açık, başı örtülü ayrımı yok. Başörtülüsü de başı açığı da üniversite ve ortaöğretimde, her yerde okuyabiliyor. Bunu biz başardık. Bay Kemal, senin böyle bir derdin yok. Bunun için “Gel Anayasa güvencesi altına alalım” dedim. Bakalım gelebilecek mi? Göreceğiz.

BUNLARI İYİ TANIYIN

Hazırlıkları yaptık. Bu Anayasa değişikliğini Meclise göndereceğiz, gelir veya gelmez, maksat tüm milletimiz bunu görsün, bunu tanısın. Yandaşlarını da, altılı masayı da tanısın. Sapkın akımların dayatmalarına karşı ailenin korunmasını da ekleyerek bir Anayasa değişikliği teklifinin hazırlığına başladık. Bakalım Meclise geldiğinde kim nasıl bir tavır içine girecek? Kabul edilirse Türkiye için önemli bir kazanım olacak. Aksi halde ülkemizi yeni, sivil, özgürlükçü bir Anayasaya kavuşturma mücadelemizi seçimden sonra zaten sürdüreceğiz. Şunu da yapabiliriz. Haydi sıkıyorsa gel bu işi referanduma götürelim. Bu iş parlamentoda çözülmüyorsa millete götürelim, kararı millet versin. Türkiye Yüzyılı, bu tür tartışmaların aşıldığı yeni bir devrin adı olacak.

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Ya karşıma çık ya adayını söyle

Türkiye’yi her alanda değiştirdiklerini ancak iki konuda mesafe alamadıklarını anlatan Erdoğan, “Biliyorsunuz demokraside iktidar kadar muhalefet de önemlidir. Ülkemizdeki muhalefet, zihniyeti ve üslubuyla eski Türkiye’de takılıp kaldı” dedi. Muhalefetin içinde bulunduğu durumdan üzüntü duyduğunu kaydeden Erdoğan şöyle konuştu: “Baktık, bunlar kendi başlarına aday çıkartamayacak, ‘Bari biz önlerini açalım’ dedik. Karşımızdaki en büyük muhalefet partisinin başındaki kişiye 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için ‘Hodri meydan’ dedik. Biz, bu zata ‘Seçimde karşımıza çık’ dedik. O ne anlamış biliyor musunuz? Sanki ben ona ‘Televizyona çık’ demişim. Geceleri sosyal medya videosu yayınlaya yayınlaya galiba siyaseti de ekrandaki görüntüden ibaret sanmaya başladı. Siyaset iddia, yürek, vizyon işidir. Hepsinden önemlisi cesaret işidir. Bay Kemal, darbe gecesi tankların arasından süzülüp Bakırköy’deki güvenli bir evde ekrandan gelişmeleri seyreden sen değil misin? Bu zatın şimdi meydana çıkıp mertçe mücadele vermesini beklemek biraz zorlama olacak ama maalesef karşımızdaki fotoğraf bize başka bir yol da bırakmıyor. Malatya’dan bu zata tekrar sesleniyorum: Ya aday olup karşımıza çık ya da adayın kimse söyle, onu bilelim. Kendi adaylığını ilan etme veya adayını söyleme iradesinden mahrum olanlar, Türkiye’nin hangi meselesine çözüm getirebilir?

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Faizi düşürmeye 2023’te devam

Küresel ekonomik krizin Türkiye’ye de hayat pahalılığı olarak yansıdığını kaydeden Erdoğan, “Yılbaşından itibaren enflasyonu, faizi düşürmeye devam edeceğiz. Şimdi inşallah tek haneli rakama da faiz inecek ve faiz zulmünden yatırımcılarımızı, vatandaşımızı kurtaracağız. Geçmişte bunu biz yaptık, 4,6’ya kadar faizi düşürdük ve enflasyon da o zaman 5,6’ya düşmüştü. Her kesimden insanımızın gelir seviyesini yükselteceğiz” diye konuştu.

Milletimiz korkaklara emaneti teslim etmez

Malatya’da Merkez Spor Salonu’nda düzenlenen Mahalle Bizim, Gençlik Bizim Programı’nda gençlere hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: “Biz seçimden seçime millete giden bir parti asla olmadık. Bizim için milletimize hizmette geçen her günümüz seçim günüdür. Bu anlayışla seçimlere, milletimizle ahit yenileme vesilesi olarak bakıyoruz. Milletimiz kendisi için tuğla üstüne tuğla koymamışa yetki vermez. Milletimiz ülkenin gelişmesi, kalkınması, büyümesi için ter dökmemişe eyvallah etmez. Birileri kendini aldatıyor. Milletimiz, FETÖ’cülerle benzin istasyonlarında hamburger yemek için 10 bin kilometre yol gidenlere yüz vermez. Milletimiz, darbecilerle anlaşıp tankların arasından sıvışan korkaklara emaneti teslim etmez.”

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MİLLETİMİZİ SAPIK AKIMLARDAN KORUYALIM

Erdoğan, Malatya’daki programlarının son ayağında kentteki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada muhalefet partilerine çağrıda bulunarak, şunları söyledi:

Güçlü aile güçlü millet demektir. Eğer aile zayıfsa millet de zayıftır. Şuanda Türkiye genelinde görüyorsunuz LGBT diyorlar. Güçlü bir ailede LGBT diye bir şey olabilir mi? Olamaz. Hangi siyasi partiler bunlarla iş tutuyor bunları da biliyorsunuz. Ama AK Parti’nin böyle bir derdi yok. Bizde güçlü aile lazım. Milli iradenin temsilcileri sıfatıyla milletimizi sapkın ve sapık akımların saldırılarından beraberce koruyalım. Böylece farklı siyasi partiler olarak 2023 seçimleri öncesinde tarihi uzlaşmaya hep beraber imza atalım. Daha önceki tüm çağrılarımız gibi bunda da samimiyiz. Tüm milletvekillerimizle sözümüzün sonuna kadar arkasındayız. Aynı dürüst tavrı muhalefet partilerinde göstermesini bekliyoruz.

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Reşid’e tebrik telefonu

Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede yeni Cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı Reşid’i tebrik etti. Komşu Irak’ın huzur, istikrar ve selametini Türkiye’den ayrı tutmadıklarını belirten Erdoğan, ilişkilerin bölgesel güvenlik, istikrar ve refaha katkıda bulunacak şekilde her alanda geliştirilmesi için gayretlerini sürdüreceklerini vurguladı.

GÜNDEM Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanı Danışmanlığına iki yeni atama

OYNAT 00:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz FETÖ'cülerle hamburger yemek için 10 bin kilometre yol gidenlere yüz vermez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da 'Mahalle Bizim, Gençlik Bizim' programında konuştu. Erdoğan, ''Seçimler bizim için ahit yenilemedir. Milletimiz darbecilerle anlaşıp tankların arasından sıvışanlara emanet vermez. Milletimiz FETÖ'cülerle benzin istasyonunda hamburger yemek için 10 bin kilometre yol gidenlere yüz vermez'' dedi. BiP'te paylaş

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