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Meclis'te intihar girişimi

Meclis'te intihar girişimi

Uğur Duyan
04:002/11/2024, Cumartesi
G: 2/11/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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İntihar girişiminde bulunan şahıs
İntihar girişiminde bulunan şahıs

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) dün bir intihar girişimi yaşandı. Milletvekillerinin de odalarının bulunduğu TBMM Halkla İlişkiler Binası'nın 5'inci katının çatısına çıkan bir vatandaş intihar girişiminde bulundu. Diyarbakır doğumlu S.F adındaki vatandaşın 34 yaşında ve psikolog olduğu, Bilecik'te bir apart dairede kaldığı Ankara'ya perşembe günü geldiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre; S.F. TBMM Yerleşkesine dün AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'nun ziyaretçisi olarak girdi. S.F'nin Ensarioğlu'nun odasına uğramadan çatı katına çıktığı ve intihar girişiminde bulunduğu bildirildi. S.F'nin bir süredir iş aradığı önceki gün de CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun ziyaretçisi olarak Meclis'e girdiği bildirildi. Vatandaşın, Tanrıkulu ve Ensarioğlu ile perşembe günü görüşerek, iş istediği öğrenildi. Meclis polisi tarafından ifadesi alınan vatandaşın, işsiz olduğu gerekçesiyle intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. S.F'nin 5'inci kattın çatısına nasıl çıktığı araştırılıyor.


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