Menderes'te vadiye düşen jandarma için ekipler seferber oldu

18:5123/05/2026, Cumartesi
AA
Menderes ilçesinde çalışma yürüttüğü esnada ayağı kayarak yüksekten düşen ve vadide mahsur kalan jandarma personeli U.A, AFAD ve jandarma ekiplerinin ortak çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

İzmir'in Menderes ilçesinde kırsal alanda yüksekten düşerek mahsur kalan jandarma personeli kurtarıldı. Ahmetbeyli Mahallesi'ndeki kırsal alanda çalışma yürüten jandarma personeli U.A. (31), ayağının kayması sonucu yüksekten düşerek vadide mahsur kaldı.


İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ve jandarmanın çalışmasıyla mahsur kaldığı yerden yaralı olarak çıkarılan U.A, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.



#Mahsur Kaldı
#Operasyon
#Jandarma
15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi
