Menzil cemaatinin manevi önderi Seyyid Abdülbaki El Hüseyni'yi son yolculuğuna 250 bin kişi uğurladı

Seyyid Abdülbaki El Hüseyni aile mezarlığına defnedildi.
Öğretileriyle ve rehberliğiyle binlerce kişiye ilham vermiş ve manevi yolculuklarında rehberlik etmiş olan Menzil Şeyhi Seyyid Abdulbaki El Hüseyni, İstanbul’da yaklaşık 1 buçuk yıldır tedavi gördüğü hastanede dün saat 14.10’da çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti.
Seyyid Abdulbaki Erol Hocaefendi’nin vefat haberini alan cemaat üyeleri Pendik’teki hastaneye akın etti. Adıyaman’a gidemeyecekler için Pendik’te bulunan Aynur Çepni Camii’nde cenaze namazı kılındı. Cenazenin götürülmesi sırasında ve cenaze namazının ardından izdiham yaşandı.
Menzil köyüne getirildi
74 yaşında olan Abdülbaki El Hüseyni'nin cenazesi karayoluyla Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Menzil köyüne getirildi. Cenazenin getirilişi sırasında yaklaşık 20 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
Köy girişini kapatan güvenlik güçleri, cenaze namazına katılmak için gelen araçları kurulan park alanına yönlendirerek yoğunluğun önüne geçmeye çalıştı.
Törene Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve STK temsilcileri ile binlerce kişi katıldı.
Köyde toplanan yaklaşık 250 bin kişi tarafından karşılanan cenaze, kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi.
Menzil Şeyhi Seyyid Abdulbaki El Hüseyni kimdir?
Köyündeki babasına ait medresede Arapça ve din ilimlerini öğrendi. Eğitimine Siirt'te ve Van'da devam etti. Genç yaşlarında verem hastalığı geçirdi, Ankara'ya tedavi için gönderilerek iyileşti.
Öğrendiği ilimler sonucunda Menzil cemaati kapsamında İslam adına çalışmalar yaptı. Seyyid Abdulbaki El Hüseyni, geride irşad yapacak çok sayıda halife, talebe yetiştirdi. Bunlardan üçü Seyyid Muhammed Saki, Seyyid Fettah ve Seyyid Mübarek Elhüseyni’dir.
- Hüseyni’nin 5’i erkek 7 çocuk babası olduğu öğrenildi.