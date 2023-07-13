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Menzil cemaatinin manevi önderi Seyyid Abdülbaki El Hüseyni'yi son yolculuğuna 250 bin kişi uğurladı

Tedavi gördüğü hastanede dün vefat eden Menzil cemaatinin manevi önderi Abdülbaki El Hüseyni son yolculuğuna uğurlandı. Köyde toplanan yaklaşık 250 bin kişi tarafından karşılanan cenaze, kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi.

11:59 . 13/07/2023 Perşembe
IHA
Seyyid Abdülbaki El Hüseyni aile mezarlığına defnedildi.

Seyyid Abdülbaki El Hüseyni aile mezarlığına defnedildi.

Öğretileriyle ve rehberliğiyle binlerce kişiye ilham vermiş ve manevi yolculuklarında rehberlik etmiş olan Menzil Şeyhi Seyyid Abdulbaki El Hüseyni, İstanbul’da yaklaşık 1 buçuk yıldır tedavi gördüğü hastanede dün saat 14.10’da çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti.

Menzil cemaati tarafından yapılan açıklamada,
“Şeyh Seyyid Abdülbâkî Elhüseyni dar-ı bekaya irtihal etmiştir. Allah Teâlâ rahmet eylesin. Bütün yakınları ve sevenleri için taziyelerimizi arz ediyoruz. Tabi ki büyük bir hüzün içerisindeyiz. Ancak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi vesellemin hadis-i şeriflerinde buyurduğu üzere, ‘Göz yaşarır, kalp mahzun olur ama biz sadece Rabbimizin razı olacağı sözleri söyleriz.’ Rahman ve Rahim olan Rabbimizden sabr-ı cemil niyaz ediyoruz”
denildi.

Seyyid Abdulbaki Erol Hocaefendi’nin vefat haberini alan cemaat üyeleri Pendik’teki hastaneye akın etti. Adıyaman’a gidemeyecekler için Pendik’te bulunan Aynur Çepni Camii’nde cenaze namazı kılındı. Cenazenin götürülmesi sırasında ve cenaze namazının ardından izdiham yaşandı.

Menzil köyüne getirildi

74 yaşında olan Abdülbaki El Hüseyni'nin cenazesi karayoluyla Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Menzil köyüne getirildi. Cenazenin getirilişi sırasında yaklaşık 20 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Köy girişini kapatan güvenlik güçleri, cenaze namazına katılmak için gelen araçları kurulan park alanına yönlendirerek yoğunluğun önüne geçmeye çalıştı.


Törene Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve STK temsilcileri ile binlerce kişi katıldı.


Köyde toplanan yaklaşık 250 bin kişi tarafından karşılanan cenaze, kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi.

Menzil Şeyhi Seyyid Abdulbaki El Hüseyni kimdir?

Menzil şeyhlerinden günümüzde son halkasını temsil eden
Gavsı Sani Seyyid Abdulbaki El Hüseyni,
1949 yılında Siirt ilinin Baykan İlçesi'nde doğdu.

Babası Nakşibendi Cemaati'nin büyüklerinden olana
Sadatı Kiramlardan Seyyid Abdulhakim el-Hüseyni
'dir. Babasından sonra "şeyh" olan abisi
Seyyid Muhammed Raşid Erol
(d.1930) 22 Ekim 1993 tarihinde vefat edince
Abdulbaki El Hüseyni
cemaatin başına geçti.
Seyyid Muhammed Saki ve Gavsı Sani Seyyid Abdulbaki El Hüseyni

Köyündeki babasına ait medresede Arapça ve din ilimlerini öğrendi. Eğitimine Siirt'te ve Van'da devam etti. Genç yaşlarında verem hastalığı geçirdi, Ankara'ya tedavi için gönderilerek iyileşti.


Öğrendiği ilimler sonucunda Menzil cemaati kapsamında İslam adına çalışmalar yaptı. Seyyid Abdulbaki El Hüseyni, geride irşad yapacak çok sayıda halife, talebe yetiştirdi. Bunlardan üçü Seyyid Muhammed Saki, Seyyid Fettah ve Seyyid Mübarek Elhüseyni’dir.

  • Hüseyni’nin 5’i erkek 7 çocuk babası olduğu öğrenildi.



#Seyyid Abdülbaki El Hüseyni
#Menzil Cemaati
#cenaze
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