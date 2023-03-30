Merdan Yanardağ, İnce ile Kılıçdaroğlu arasındaki görüşmeyi anlattı
HDP'nin 'gizliden' destek verdiği Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geride kalan gün Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi ziyaret etti.
"Hoş geldiniz, güle güle"
CHP yandaşı Merdan Yanardağ o görüşmeyi anlattı: Amacı CHP'yi ele geçirmek
"30 milletvekili istedi, bizzat toplantıdan edindiğim bilgi"
Yanardağ konuya ilişkin Tele 1 canlı yayında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Asıl hedefi şu, cumhurbaşkanı seçildiği takdirde 30 vekille geldiğini düşünün. Kendisi CHP’ye yeniden ele geçirmeye çalıştığı, planlandığı anlaşılıyor. Dolayısıyla evdeki hesabı da çarşıya uymadığı, siyasetten döndüğü çok belli.