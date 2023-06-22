Mersin merkezli 3 ilde 'araba ilanı dolandırıcılarına' operasyon: 4 gözaltı

Dolandırıcıların buldukları yöntemlere her gün bir yenisi daha ekleniyor. İstanbul Başakşehir'de çamaşır makinesi bozulan bir vatandaş, Google üzerinden ulaşarak yetkili servis zannettiği kişilerce dolandırıldı. Çamaşır makinesinin ana kartının bozulduğunu söyleyerek 10 bin 360 TL ücret talebinde bulunan dolandırıcılar, makineyi tamir etmeden günler sonra iade etti. Hem makinesinden hem de parasından olan talihsiz kadın, kendisini yetkili servis çalışanı olarak tanıtan dolandırıcılardan avukatı aracılığıyla şikayetçi oldu.