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Mersin merkezli 3 ilde 'araba ilanı dolandırıcılarına' operasyon: 4 gözaltı

Mersin'de, internet sitelerinde satışa çıkarılan ikinci el araçların fotoğraf ve bilgilerini kopyalayıp kendi araçları gibi başka sitelere satış ilanı verip vatandaşları dolandırdıkları belirlenen 4 şüpheli yakalandı.

09:59 . 22/06/2023 Perşembe
DHA
Şüphelilerin dolandırıcılık olayında kullandığı 5 cep telefonu ile 14 banka kartına el konuldu.

Şüphelilerin dolandırıcılık olayında kullandığı 5 cep telefonu ile 14 banka kartına el konuldu.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet sitelerinde satışa çıkarılan araçların fotoğraf bilgilerini kopyalayıp farklı sitelere kendi araçları gibi satış ilanı verip vatandaşları dolandıran şebekeyi tespit etti. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli olarak tespit edilen 4 kişiyi takibe alan ekipler, hazırlıklarını tamamlayıp operasyon için düğmeye bastı. Mersin merkezli İstanbul ve Batman'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda şebeke üyesi 4 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin yakın zamanda 4 kişiyi dolandırıp yüksek meblağlarda haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Operasyonla yakalanan şüphelilerin, üzerinde ve evlerinde arama yapan ekipler, dolandırıcılık olayında kullanılan 5 cep telefonu ile 14 banka kartına el koydu. Şüpheliler işlemleri tamamlanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.





#Mersin
#araba ilanı
#dolandırıcı
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