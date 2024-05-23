Mersin Üniversitesi mezuniyet töreninde, terör devleti İsrail'in soykırım saldırıları altındaki Gazze’ye destek amacıyla pankart açmak isteyen öğrenciler engellendi.

Üniversitenin stadyumunda gerçekleşen törende, Gazze’ye destek mesajı bulunduran pankartı vermek istemeyen öğrenciler ile kimliği belirsiz kişiler arasında gerginlik yaşandı.





Mersin Üniversitesi: Gazze hakkında olumsuz ifadeler kullanan şahsın kimliği tespit ediliyor

Gazze'deki İsrail zulmünün hatırlatılması amacıyla hazırlanan pankarttan rahatsızlık duyan bir şahıs, "Başlarım Gazze’nizden. Neyin Gazze’si? Gazze’sinin Allah belasını versin ya!" ifadelerini kullandı.

Mersin Üniversitesi Rektörlüğü, Yeni Şafak'ın gündeme getirdiği haber sonrası yaptığı açıklamada, "Gazze ile ilgili olumsuz ifadeler kullanan şahsın kimliğinin belirlenmesine yönelik çalışmalar Üniversitemiz ve Mersin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından devam etmektedir." ifadelerine yer verdi.









"Yürüyüş öncesinde kontrol amacıyla durduruldular"

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Tarihin nadir kaydettiği bir insanlık suçu ve dram olan İsrail'in zulmüne Mersin Üniversitesi ailesi olarak karşı çıktığımızı ve İsrail'i şiddetle kınadığımızı her zaman ifade ettik ve etmeye de devam edeceğiz. Son günlerde bazı medya kuruluşlarında yer alan ve mezuniyet törenimizde geçtiği iddia edilen Filistin konusundaki olaylar gerçeği yansıtmamakta olup, tamamen izlenme kaygısı ile oluşturulmuş "kurgulanmış" haberlerden ibarettir. "Filistin pankartına izin verilmedi" içerikli haberler, sorumlu yayıncılık anlayışı ile örtüşmemektedir.

Üniversitemiz Mezuniyet Komisyonu tarafından daha tören plânlaması aşamasında; mezunlar kortejinde sadece Filistin'e destek amaçlı pankarta izin verilebileceği, başka hiçbir pankartın alana alınmayacağı karara bağlanmıştır. Filistin'e destek amaçlı pankart açmak isteyen öğrenci grubu, kortej yürüyüşü öncesinde özel güvenlik ekibi tarafından taşıdıkları pankartların içeriğinin kontrol edilmesi amacıyla durdurulmuştur. Sonrasında bahse konu olan pankartın 'Filistin' temalı olduğu anlaşılınca, mezun öğrencilerimiz pankartları ile yürüyüşlerini gerçekleştirmişlerdir.

Törende yaşandığı iddia edilen olayla ilgili ham görüntüler ve Üniversitemizin Filistin'e verdiği desteği ortaya koyan daha önceki etkinliklere ilişkin görseller kamuoyunun takdirine sunulmuştur. Ayrıca Gazze ile ilgili olumsuz ifadeler kullanan şahsın kimliğinin belirlenmesine yönelik çalışmalar Üniversitemiz ve Mersin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından devam etmektedir.

Mersin Üniversitesi olarak tek amacımız; hakikatin ortaya konulması ve kamuoyunun dezenformasyona maruz bırakılmamasıdır. Saygılarımızla."







