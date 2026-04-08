Mersin’de narkotik baskını: Binlerce hap ve silah ele geçirildi

Mersin’de narkotik baskını: Binlerce hap ve silah ele geçirildi

15:45 8/04/2026, Çarşamba
G: 8/04/2026, Çarşamba
IHA
Mersin’de binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi
Mersin’de binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi

Mersin’de, jandarma ekiplerince uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmada binlerce sentetik hap ve 3 tabanca ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Toroslar ilçesinde 2 şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşan ekipler, şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan çalışmaların ardından düzenlenen operasyonda şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramada 4 bin 156 sentetik hap, 3 tabanca ile 105 tabanca fişeği ele geçirilerek el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutukladı.



