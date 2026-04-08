Mersin’de narkotik baskını: Binlerce hap ve silah ele geçirildi

Mersin İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Toroslar ilçesinde 2 şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşan ekipler, şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan çalışmaların ardından düzenlenen operasyonda şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.