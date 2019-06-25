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Gündem Meteoroloji uyardı Sıcaklıklar 40 dereceyi aşacak
İSTANBUL

25 Haziran 2019 hava durumu tahmini - Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu

Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar 40 dereceyi aşacak

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, Türkiye genelinde hava sıcaklıkları hissedilir derece artmaya devam ediyor. Yapılan tahminlere göre, Türkiye'nin kuzeyinde sağanak yağışların etkili olması beklenirken bazı bölgelerde sıcaklıklar 40 dereceyi aşabilir.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Trakya ile kuzeydoğu kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Edirne, Kırklareli, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Ardahan çevreleri ile Tekirdağ'ın kuzey, Giresun'un iç ve doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının artmaya devam ederek mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 31°C

Parçalı bulutlu

ANKARA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu

İZMİR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu

TRABZON °C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 40°C

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Az bulutlu ve açık

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