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Meteoroloji'den 10 il için yağış uyarısı: Tedbirli olun

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; 10 il için şiddetli yağış uyarısında bulundu. Meteoroloji'den yapılan açıklamada; sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğine vurgu yapıldı.

Seda Ekinci
15:10 . 12/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Meteoroloji'den 10 il için uyarı

Meteoroloji'den 10 il için uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güneydoğu ve doğudaki bazı kesimlerde, akşam saatlerinden itibaren yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurarak vatandaşlara 'tedbirli olun' çağrısında bulundu..

Yapılan açıklamada, akşam saatlerinde başlamak üzere yarın Diyarbakır'ın güneyi, Şanlıurfa'nın güneyi ve doğusu ile Mardin, Batman, Bitlis, Siirt, Muş, Van, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.


Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



#Meteoroloji
#yağış
#uyarı
39 dakika önce
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