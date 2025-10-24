Meteoroloji'den Batı Karadeniz için yağış uyarısı

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yaptığımız son değerlendirmelere göre cuma günü Marmara bölgesinde ve Kuzey Ege'de beklediğimiz yağışların akşam saatlerinden itibaren İstanbul'da yer yer kuvvetli olmasını bekliyoruz. Sel ve su baskınına karşı vatandaşların dikkatli olmasını istiyoruz. Cuma günü gece saatlerinde Kocaeli ve Sakarya'da, cumartesi de Batı Karadeniz'in tamamında Sakarya, Bursa ve Yalova'da yer yer yağışlar kuvvetli olacak. Sel ve su baskını meydana gelebilir. Cumartesi günü bunun dışında Marmara'da, özellikle de Kuzey Ege'de ve bunun yanında da Karadeniz bölgesinde yağışlar devam ediyor. Pazar günü ise yağışlı hava doğuya doğru hareket ediyor. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde devam ettikten sonra ülkemizi terk etmesini bekliyoruz"