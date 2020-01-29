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Meteorolojiden çok sayıda bölgeye uyarı: Yarın kar bekleniyor

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre Doğu Anadolu, İç Ege, Akdeniz ve Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de yarın karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Haber Merkezi AA
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Arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülke genelinin yarın çok bulutlu, Trakya'nın batısı ve Doğu Anadolu'nun doğusu dışında tüm yurtta yağış olması öngörülüyor.

İç Ege, Akdeniz ve Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz ile Antalya'nın doğu ilçeleri, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın, Batı Akdeniz'de güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

KAR BEKLENİYOR

  • Doğu Akdeniz'de yarın sabah saatlerinden itibaren görülecek yağışların, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, 1000 metre üzeri rakımlı kesimlerde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

FIRTINA UYARISI

Akdeniz'de rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak batı ve güneybatı, gece saatlerinden itibaren kuzeybatı yönlerden fırtına, doğusunda yer yer kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın cuma akşam saatlerinde batı kesimlerde, gece saatlerinde doğu kesimlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Vatandaşların ve yetkililerin, söz konusu bölgedeki sağanak, kar ve fırtına nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

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