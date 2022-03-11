Gündem Meteorolojiden cumartesi uyarısı Daha da artacak
İSTANBUL

Meteorolojiden 'cumartesi' uyarısı: Daha da artacak

Sibirya üzerinden gelen Ayber kar yağışı dünden itibaren İstanbul'da etkili olmaya başladı. Meteorolojiden yapılan son uyarıya göre, Ayber kar yağışı etkisini daha da artıracak.

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Haber Merkezi DHA
Meteorolojiden cumartesi uyarısı: Daha da artacak
İstanbul

Kar yağışı İstanbul'da şehrin hemen hemen her noktasını etkisi altına aldı.

Meteorolojiden de peş peşe uyarılar geliyor.

Yapılan son açıklamaya göre İstanbul'da devam eden kar yağışı yarın (cumartesi) etkisini arttıracak.

Yapılan değerlendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; İstanbul'da bu gece ve yarın (Cumartesi) aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar sağanakları bekleniyor.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ KAR YAĞIŞLARI

Cumartesi akşam saatlerinden itibaren Avrupa Yakası ağırlıklı olmak üzere kar yağışlarının etkisini daha da arttıracağı ve yer yer yoğun gök gürültülü kar yağışları görüleceği tahmin ediliyor.

BUZLANMA, DON, TİPİYE DİKKAT

Pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

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