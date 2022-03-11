Meteorolojiden 'cumartesi' uyarısı: Daha da artacak

Kar yağışı İstanbul'da şehrin hemen hemen her noktasını etkisi altına aldı.

Meteorolojiden de peş peşe uyarılar geliyor.

Yapılan son açıklamaya göre İstanbul'da devam eden kar yağışı yarın (cumartesi) etkisini arttıracak.

Yapılan değerlendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; İstanbul'da bu gece ve yarın (Cumartesi) aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar sağanakları bekleniyor.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ KAR YAĞIŞLARI

Cumartesi akşam saatlerinden itibaren Avrupa Yakası ağırlıklı olmak üzere kar yağışlarının etkisini daha da arttıracağı ve yer yer yoğun gök gürültülü kar yağışları görüleceği tahmin ediliyor.

REKLAM

BUZLANMA, DON, TİPİYE DİKKAT

Pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

GÜNDEM Sarıyer'de seyir halindeki İETT otobüsünde yangın: Vatandaşlar söndürdü

GÜNDEM Unkapanı Köprüsü ulaşıma kapandı

GÜNDEM Yolda kalan İETT otobüsünün şoföründen "tuzlama" tepkisi

GÜNDEM Küçükçekmece'de yolda kalan İETT otobüsünü vatandaşlar kurtardı