Meteoroloji'den denizlerde fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgarın, Batı Karadeniz'in batısı ile Doğu Karadeniz'in batı ve kuzeybatısında, Marmara'nın doğu ve kuzeydoğusunda, Kuzey Ege'nin doğu ve kuzeydoğusunda fırtına, Batı Akdeniz'in ise kuzey ve kuzeybatısında kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.