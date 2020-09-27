Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Meteorolojiden 3 ile sağanak yağış uyarısı
ANTALYA

Meteorolojiden sağanak uyarısı! Muğla, Burdur, İstanbul, Antalya hava durumu

Meteorolojiden 3 ile sağanak yağış uyarısı

Meteorolojinin son hava durumu değerlendirmelerine göre, Muğla’nın doğusu, Burdur’un batısı ile Antalya’nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Haber Merkezi İHA
Meteorolojiden bazı illere sağanak yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden bazı illere sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Yapılan son değerlendirmelere göre, Muğla’nın doğusu, Burdur’un batısı ile Antalya’nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan hava durumu tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, Kıyı Ege’de mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu’nun batısında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esecek.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 29
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 27
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 27
Adana: Parçalı ve az bulutlu 34
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 30
Antalya: Parçalı bulutlu, batısının iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı 29
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 30
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 29
Erzurum: Parçalı bulutlu 24
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 35

İL İL HAVA DURUM İÇİN TIKLAYINIZ

Abone Ol Google News
Yeni rekorlara koşacağız

Yeni rekorlara koşacağız

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te önemli mesajlar verdi.
Azerbaycan yalnız değildir

Azerbaycan yalnız değildir

İbrahim Kalın, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırılarını kınadı.
Son aşamaya gelindi

Son aşamaya gelindi

Bakan Varank'tan koronavirüs aşısı açıklaması.
Trump kararını açıkladı

Trump kararını açıkladı

​Yüksek Mahkeme yargıcı adaylığına Amy Coney Barrett'i gösterdi.
Ermenistan ateşle oynuyor

Ermenistan ateşle oynuyor

Azerbaycan mevzilerine saldırı başlattılar.
Pişman olacaklar!

Pişman olacaklar!

​Ermenistan yoğun bir şekilde savaşa hazırlanıyor.

Türk Telekom'da <br>dev derbi

Türk Telekom'da
dev derbi

Galatasaray ile Fenerbahçe bugün karşılaşacak.
İSTAÇ Genel<br>Müdürü vefat etti

İSTAÇ Genel
Müdürü vefat etti

​Mustafa Canlı, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Sokak çağrısı yaptılar

Sokak çağrısı yaptılar

HDP'lilerle ilgili soruşturma bazılarını rahatsız etti.
Yalan ve algıya<br>izin vermeyiz

Yalan ve algıya
izin vermeyiz

​Kara propaganda ile mücadele edeceğiz.
3 bin 500 korona kaçağı karantinada

3 bin 500 korona kaçağı karantinada

​En çok karantina ihlali İstanbul'da yaşandı.
Antibiyotikte<br>büyük tasarruf

Antibiyotikte
büyük tasarruf

​Gereksiz kullanımla mücadele başarılı sonuç verdi.
Haftanın<br>kazandıranı borsa

Haftanın
kazandıranı borsa

​Altının onsu yüzde 4,4 değer kaybetti.
İsrail'in kendi askerine de<br>tahammülü yok

İsrail'in kendi askerine de
tahammülü yok

​Odasına Filistin bayrağı asan İsrailli asker ordudan atıldı.
Eski bakandan skandal

Eski bakandan skandal

​Hırsızlık yaparken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı.
AFAD açıkladı

AFAD açıkladı

​Ege Denizi'nde şiddetli bir deprem meydana geldi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.