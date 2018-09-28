Gündem Metin Gündoğdu Türkiye ve Rusya arasındaki işbirliği güçlenerek devam edecek
POLİTİKA

Metin Gündoğdu: Türkiye ve Rusya arasındaki işbirliği güçlenerek devam edecek

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Moskova’da düzenlenen, Türk Rus Toplumsal Forumu’nda ‘Rusya-Türkiye: Stratejik Ortaklığın İstikameti' konulu yuvarlak masa toplantısına katıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Metin Gündoğdu Rus Duması'nda toplantıya katıldı
Metin Gündoğdu Rus Duması'nda toplantıya katıldı

Rus Devlet Duma’sında gerçekleşen toplantıya Gündoğdu’nun yanı sıra Rus Milletvekili ve Türk Rus Toplumsal Forumu Genel Sekreteri Sergey Markov, Milletvekilleri İldar Gilmutdinov, Mihail Degtryaryev, Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz ve Azerbaycan Milli Kahramanı İbad Hüseyinli de katıldı. Toplantıda Türkiye ve Rusya arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel işbirliğinin daha da geliştirilmesi için görüşmeler gerçekleştirildi.

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dünyanın en önemli konularından biri olan Suriye meselesi ile ilgili çok güzel bir mutabakata vardığını belirtti.

Metin Gündoğdu Rus Duması'nda temaslarda bulundu

Soçi mutabakatı vurgusu

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duma’sında gerçekleşen toplantıda konuşan AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin'in Soçi’de dünyanın en önemli konularından biri olan Suriye meselesi ile ilgili çok güzel bir mutabakata vardığını belirterek, bu çabaların devamı olarak iki ülke arasındaki birlikteliği güçlendirmek gerektiğini söyledi.

Ticaret hacmi 100 milyar dolar olmalı

Toplantıda konuşan AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Türkiye-Rusya ilişkilerinde güçlenen süreci daha etkin hale getirmek gerektiğini kaydetti. Ekonomik anlamda iki ülke arasındaki ilişkilerin de gelişmeye başladığını ifade eden Gündoğdu, ticaret hacminin iki ülkenin liderlerinin belirlediği gibi 100 milyar dolara çıkarılması için çabaların sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

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Türk Rus Kültür faaliyetleri yapılacak

Rus Milletvekili İldar Gilmutdinov, Türkiye ile ilişkileri sürdürme hususunda kararlı olduklarını dile getirerek, her yıl artan ekonomik ilişkilere rağmen sosyal ve kültürel ilişkilerin henüz istenilen düzeyde olmadığına dikkati çekti ve "Gelecek yıl Rusya'da düzenlenmesi planlanan Türk kültür faaliyetlerinin sadece Moskova'da değil ülkenin diğer bölgelerinde de gerçekleşmesini diliyoruz." dedi.

Rus Milletvekili Mihail Degtryaryev de Türkiye'ye Rus turistlerin büyük ilgi gösterdiğini hatırlatarak, sadece deniz turizmi değil kültürel öğelerin de Rus turistlere tanıtılmasının faydalı olacağını ifade etti.

Degtryaryev, "Türkiye eski Ortodoks değerlerin çok olduğu bir ülke. Türkiye özellikle Ortodokslar için turistik anlamda cazip bir yer haline getirilebilir. Dini turizm için Türkiye'de zengin kültürel faktörler var." şeklinde konuştu.

İnanç turizmi için Türkiye

Rus Milletvekili Sergey Markov, İslam ile Ortodoksluk arasındaki ortak noktaların bulunduğunu söyleyerek, ortak geleneksel ve dinsel değerlerin ortaya çıkarılması için Türkiye ile Rusya'nın ortak çalışma yapması önerisinde bulundu.

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