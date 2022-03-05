Metruk binada 85 Afgan kaçak göçmen yakalandı

Ukrayna’da sıcak dakikalar: Yeni Şafak ekibine silah doğrultan Ukrayna askerleri Türk olduklarını öğrenince yardımcı oldu

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in doğusunda yer alan Rusaniv kentine hareket eden, içinde Yeni Şafak muhabiri Taha Hüseyin Karagöz'ün de bulunduğu otomobile, bölgede radar kurulumu yapan Ukrayna birlikleri tarafından tehdit unsur sanılarak silah doğrultuldu. Takip edilerek bir süre sonra durdurulan ve polisler tarafından üst araması yapılan gazetecilere, Türk oldukları anlaşılınca Ukrayna güçleri tarafından yardımcı olundu. Ukrayna polisi, Türk gazetecilere Kiev'e kadar refakat etti.