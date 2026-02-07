Mezun olmadan mesleki deneyim

Yükseköğretimde öğrencilerin sadece derslerle sınırlı kalmayıp gerçek iş ortamlarında uygulamalı eğitim (mesleki eğitim) almaları için çerçeve kurallar yeniden tanımlandı. Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle, öğrenciler en az bir dönemi iş yerinde geçirecek. Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenleme ile öğrencilerin bilgi, beceri ve yetkinliklerini gerçek iş ortamında geliştirmesi hedefleniyor. Yeni tanıma göre işletmede mesleki eğitim, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen kurum ve programlarda, en az bir dönem süreyle işletmelerde gerçekleştirilecek uygulamalı eğitim faaliyetlerini kapsayacak.

YETKİ VE PLANLAMA YÖK’TE

Yapılan değişiklikle YÖK; öğrencilerin program çıktılarıyla uyumlu öğrenme kazanımlarını iş ortamında edinmelerine yönelik mesleki eğitim programlarını ve eğitim sürelerini belirleyecek. Uzun dönemli uygulamalı eğitimler ise işveren ile yükseköğretim kurumu arasında imzalanacak protokoller çerçevesinde yürütülecek.

KALİTE GÜVENCESİ VURGUSU

Uygulamalı eğitimlerde öğrencilerin görev tanımları, iş yerinde kazanacakları beceriler, değerlendirme yöntemleri ile iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini içeren sözleşmeler, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi’nin kalite güvencesi ilkelerine uygun olarak hazırlanacak.

KOMİSYONLAR KURULACAK

Düzenleme kapsamında hem YÖK bünyesinde hem de yükseköğretim kurumlarında, uygulamalı eğitim faaliyetlerinin planlanması, uygulanması ve koordinasyonundan sorumlu komisyonlar oluşturulacak.

İŞ YERİ KURALLARI GEÇERLİ OLACAK

İşletmelerde mesleki eğitim alan öğrenciler, bu süre boyunca Yükseköğretim Kanunu hükümleri ile işletmenin çalışma kurallarına tabi olacak. Eğitimler; programın niteliği, sektör ihtiyaçları ve öğrenme kazanımları dikkate alınarak gerçek iş ortamında gerçekleştirilecek. Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girerken, hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütecek.








