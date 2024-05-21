MHP Genel Başkanı Bahçeli: HDP bugün değilse ne zaman kapatılacaktır?





#CANLI: MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor. https://t.co/lCcqkwdkZL — Yeni Şafak (@yenisafak) May 21, 2024

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:

Küresel vicdan İsrail’e karşı baskısını artırmalıdır. Durdurulması gereken terör devleti İsrail’dir. Susturulması gereken Siyonist ilkelliktir.

"Gazze Türkiye'nin de meselesidir"

Netanyahu için yakalama kararı caniler için çemberin daraldığını göstermesi yanında önemli gelişmedir. Netanyahu giderek yalnızlaşmakta güvendiği dağlara kar yağmakta. Gazze Türkiye'nin de meselesidir. Gazze düşerse milli güvenlik tehditleri katlanacaktır. Siyonizmin kuklası bölücü terör örgütüdür. Anadolu'ya vaat edilmiş toprak tanımı getirenler kanı bozuk düşman çevreleridir. Kayıtsızlık gösterilirse bunun sonuçları ağır olacaktır.

Misak-ı Milli mülkü millettir, millet ise Türk'tür. Misak-ı Milli'nin mühürlenmiş sayfaları açıktır. Milli kültürümüzün yaşatıldığı her yer bizim için vatandır.

"Türkiye her türlü desteği sağlamıştır"

İran ve İsrail arasındaki yüksek gerilim ve karşılıklı saldırılar, Slovakya Başbakanının uğradığı suikast, İran Cumhurbaşkanı ve İlham Aliyev'in baraj açılışı töreni için buluşmaları, helikopter kazası birbirinden bağımsız gelişmeler değildir. Reisi ve beraberindeki heyeti taşıyan helikopterin kaza geçirmesi, küresel ve bölgesel tehditlerin üst düzey seviyeye tırmanmasına yol açmıştır. Allah'tan rahmet niyaz diliyor, İran'a baş sağlığı diliyorum. Kaza mıdır sabotaj mı bilemem ama iç yüzünün en kısa sürede açıklığa kavuşması bölgesel huzur adına zorunluluktur. ABD'nin nerede durduğu berraklaşmalı. Türkiye İran'ın yanındadır. Akıncı İHA'lar sevk edilmiş ve Türkiye her türlü desteği sağlamıştır.

"İsrail'in rolü ve ABD'nin nerede durduğu belli olmalıdır"

İsrail'in rolü ve ABD'nin nerede durduğu belli olmalıdır. BM derhal inisiyatif üstlenmelidir, bu zor günlerde Türkiye İran'ın yanındadır. Kazanın duyurulduğu ilk andan itibaren Türkiye her türlü desteği sağlamıştır. İran'ın sabır, sükünet, birlik - beraberlik, dayanışma ile bu çetin süreci atlatacağına inancımız tamdır.

HDP bugün değilse ne zaman kapatılacaktır?