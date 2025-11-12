MHP lideri Bahçeli'den şehitlerimiz için taziye mesajı: Her ihtimal dikkatle araştırılacak

"Resmi açıklama kamuoyuyla paylaşılmadan, uçağın düşüşüne yol açan asıl amiller gün yüzüne çıkartılmadan dile getirilen her iddia spekülasyon, her ifade hükümsüz ve temelsiz kalacaktır. Bilirkişilik taslayan kimi aymazların milletimizin aklını karıştırmaya, maksatlı ve mahsurlu şekilde dedikodu yaymaya, ortamı germeye inatla heves ve niyet etmeleri izahı olmayan garabet bir yanlış şeklinde değerlendirilecektir."