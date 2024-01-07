MHP lideri Devlet Bahçeli Murat Kurum’u tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda 11'i büyükşehir, 15'i il olmak üzere toplamda 26 şehrin belediye başkan adayı kamuoyuyla paylaşıldı.
Kamuoyunun en çok merak ettiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum'un ismi ilan edildi.
BAHÇELİ'DEN TEBRİK TELEFONU
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'u telefonla arayarak tebrik etti.