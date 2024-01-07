MHP lideri Devlet Bahçeli Murat Kurum’u tebrik etti

Siyasetin bir numaralı gündem maddesi 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler... Seçim maratonunun başlamasıyla özellikle Cumhur İttifakı ve AK Parti'nin İstanbul ve Ankara'da kimi aday göstereceği merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Haliç Kongre Merkezi'nde 11'i büyükşehir, 26 belediye başkan adayını açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ise eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum oldu. Peki Murat Kurum kimdir? İşte, yüksek lisansını kentsel dönüşüm alanında yapan Murat Kurum ve başarılarla dolu mesleki kariyeri...