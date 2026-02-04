MHP liderinin 'erken seçim' tepkisine Özgür Özel'den bir garip savunma: 'Ben hiç üzerime alınmadım'

Erken seçim çıkışlarını her fırsatta yineleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhur İttifakı’ndan gelen sert tepkiler karşısında bu kez de ilginç bir savunma taktiğine başvurdu. MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin, "Siyasi ahmaklık" nitelendirmesinin yankıları sürerken, Özel’den 'üstüme alınmadım' açıklaması geldi.

CHP YİNE KAOS PEŞİNDE

CHP içindeki koltuk kavgaları ve yerel yönetimlerdeki skandalların üzerini "seçim" polemiğiyle örtmeye çalışan Özgür Özel, MHP Lideri Bahçeli'nin doğrudan kendisini hedef alan sert eleştirileri karşısında adeta U dönüşü yaptı. Bahçeli'nin ifadelerini üzerine alınmadığını iddia eden Özel, şu şaşırtıcı ifadeleri kullandı:

"Tanımlamalarının hiçbirini üzerime alınmıyorum. O sözleri bana söylüyor olamaz. O sözleri erken seçim olmayacağını ispatlamak için de kullanamaz. Ya bir erken seçim çağrısı yapacak, geçmişteki gibi lastikleri ısındırıyor olabilir. Ben hiç üzerime alınmadım."

BAHÇELİ’DEN SERT VE NET CEVAP: "TAM BİR SİYASİ AHMAKLIK"

Cumhur İttifakı’nın kararlı duruşunu bir kez daha vurgulayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli son grup toplantısında, muhalefetin bu yapay gündem oluşturma çabalarını sert bir dille eleştirmiş erken seçimin Türkiye’nin gündeminde olmadığını hatırlatan Bahçeli,

"CHP Genel Başkanı'nın erken seçim çağrısı tam bir siyasi ahmaklıktır. CHP Genel Başkanı merak etmesin, seçim günü geldiğinde Türk milleti yüksek iradesiyle inkarcı, rüşvetçi, kumarcı, komisyoncu, organize yolsuzluk çetesine Türkiye'nin kaç bucak olduğunu gösterecek."

