MHP'den Askıda 9 Gülek Buğday Projesi: İlk bağışçı Bahçeli oldu

Çiftçilerin tarımsal üretimlerinin o üretim dönemi için Allah’ın bir lütfu olarak hilesiz, hurdasız şekilde elde edilen en helal kazanç kapısı olduğu belirtilen açıklamada, "Bu düşüncelerle dar ve sabit gelirli, asgari ücretle ve emeklilikle geçimini sağlayan bu vatanın evlatlarının çocuklarının beslenmelerine katkı sağlamak çiftçilerimizin görevi olmalıdır." denildi.