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MHP'den Askıda 9 Gülek Buğday Projesi: İlk bağışçı Bahçeli oldu

MHP'den Askıda 9 Gülek Buğday Projesi: İlk bağışçı Bahçeli oldu

22:3520/02/2025, Perşembe
G: 20/02/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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MHP, milli dayanışmayı güçlendirmek adına 'Askıda 9 Gülek Buğday Projesi'ni başlattıklarını duyurdu.
MHP, milli dayanışmayı güçlendirmek adına 'Askıda 9 Gülek Buğday Projesi'ni başlattıklarını duyurdu.

MHP, dar ve sabit gelirli vatandaşlara destek amacıyla "Askıda 9 Gülek Buğday Projesi"ni başlattıklarını duyurdu. Partiden yapılan açıklamada MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ilk bağışçı olduğu ve projeye öncülük ettiği belirtildi. Öte yandan tüm çiftçilere de dar ve sabit gelirli vatandaşlara destek vermek amacıyla projeye katılmaları yönünde çağrıda bulunuldu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), "Askıda 9 Gülek Buğday Projesi"ni başlattı.

Konuya ilişkin açıklama MHP'nin resmi X hesabından yapıldı.

"Çiftçilerimiz çocukların beslenmelerine katkı sağlamalıdır"

Çiftçilerin tarımsal üretimlerinin o üretim dönemi için Allah’ın bir lütfu olarak hilesiz, hurdasız şekilde elde edilen en helal kazanç kapısı olduğu belirtilen açıklamada, "Bu düşüncelerle dar ve sabit gelirli, asgari ücretle ve emeklilikle geçimini sağlayan bu vatanın evlatlarının çocuklarının beslenmelerine katkı sağlamak çiftçilerimizin görevi olmalıdır." denildi.

İlk bağışçı MHP lideri Bahçeli oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, bir çiftçi evladı olduğu hatırlatılarak, 2025 yılının sosyo-ekonomik sıkıntılarıyla karşı karşıya kalan dar ve sabit gelirli vatandaşlara bir katkı sağlamak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek için '
Askıda 9 Gülek Buğday Projesi'
ni başlattığı belirtildi.
Bahçeli'nin ilk bağışçı olduğu ve projeye öncülük ettiği belirtilen açıklamada, "
Tüm çiftçilerimizi dar ve sabit gelirli vatandaşlarımıza katkı vermek amacıyla “Askıda 9 Gülek Buğday” projesine katılmaya davet ediyoruz.
" denildi.



#MHP
#Askıda 9 Gülek Buğday Projesi
#Devlet Bahçeli

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