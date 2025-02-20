MHP'den Askıda 9 Gülek Buğday Projesi: İlk bağışçı Bahçeli oldu

MHP, dar ve sabit gelirli vatandaşlara destek amacıyla "Askıda 9 Gülek Buğday Projesi"ni başlattıklarını duyurdu. Partiden yapılan açıklamada MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ilk bağışçı olduğu ve projeye öncülük ettiği belirtildi. Öte yandan tüm çiftçilere de dar ve sabit gelirli vatandaşlara destek vermek amacıyla projeye katılmaları yönünde çağrıda bulunuldu.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), "Askıda 9 Gülek Buğday Projesi"ni başlattı.
Konuya ilişkin açıklama MHP'nin resmi X hesabından yapıldı.
"Çiftçilerimiz çocukların beslenmelerine katkı sağlamalıdır"
Çiftçilerin tarımsal üretimlerinin o üretim dönemi için Allah’ın bir lütfu olarak hilesiz, hurdasız şekilde elde edilen en helal kazanç kapısı olduğu belirtilen açıklamada, "Bu düşüncelerle dar ve sabit gelirli, asgari ücretle ve emeklilikle geçimini sağlayan bu vatanın evlatlarının çocuklarının beslenmelerine katkı sağlamak çiftçilerimizin görevi olmalıdır." denildi.