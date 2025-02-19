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MHP'li Ataman'dan Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama

MHP'li Ataman'dan Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama

11:3319/02/2025, Çarşamba
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MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ataman "Yüce Allah’a şükürler olsun ki; Sayın Genel Başkanımızın sağlık durumu son derece yerindedir. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli şu anda planlanmış istirahat süresi içerisindedir ve çalışmalarını sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Sekreteri
İsmet Büyükataman
, sosyal medya hesabından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

İsmet Büyükataman'ın açıklaması şöyle:


Bir süredir özellikle sosyal medyadaki bazı kimliksiz çevreler tarafından Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu hakkında sistemli ve maksatlı bir spekülasyon yapıldığı görülmektedir. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli önceden planlanmış bir şekilde başarılı bir operasyon geçirmiş ve hastaneden taburcu olmuştur.

Yüce Allah’a şükürler olsun ki; Sayın Genel Başkanımızın sağlık durumu son derece yerindedir. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli şu anda planlanmış istirahat süresi içerisindedir ve çalışmalarını sürdürmektedir. Maksatlı bir şekilde trol isimler arkasına saklanıp kafa karıştırmaya çalışan Türkiye ve MHP düşmanları, kaos hevesiyle el ovuşturan sicili bozuk sefiller gördükleri aşağılık rüyadan kabusla uyanacaklardır.



#İsmet Büyükataman
#MHP
#Devlet Bahçeli

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