MHP’den Bahçeli manifestosu

Adan, “Devlet Bahçeli Bey’in emrinde ve yanında olacağız. Onun ismi; aşılmayan hisar, kurumayan pınar, sarsılmayan duvardır. Kısacası liderimiz; Milliyetçi Hareket Partisi’nin ve onun kurumsal kimliğinde Türk milliyetçiliğinin mücessem ve müşahhas hâlidir. Gelecek vizyonu; milli şuur ve şiarı şekillendiren pusula, istikametimizi belirleyen haritadır. Hayır duamız, kutlu davamız ve vatan sevdamız ile daima liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey’in emrinde ve yanında olacağız” ifadelerini kullandı.