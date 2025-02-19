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MHP’den Bahçeli manifestosu

MHP’den Bahçeli manifestosu

04:0019/02/2025, Çarşamba
G: 19/02/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Celal Adan.
Celal Adan.

MHP’nin TBMM Başkanvekili Celal Adan, Genel Kurul’un dünkü açılışında “Bahçeli manifestosu” başlıklı bir konuşma yaptı.

Adan, “Devlet Bahçeli Bey’in emrinde ve yanında olacağız. Onun ismi; aşılmayan hisar, kurumayan pınar, sarsılmayan duvardır. Kısacası liderimiz; Milliyetçi Hareket Partisi’nin ve onun kurumsal kimliğinde Türk milliyetçiliğinin mücessem ve müşahhas hâlidir. Gelecek vizyonu; milli şuur ve şiarı şekillendiren pusula, istikametimizi belirleyen haritadır. Hayır duamız, kutlu davamız ve vatan sevdamız ile daima liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey’in emrinde ve yanında olacağız” ifadelerini kullandı.



#Celal Adan
#Devlet Bahçeli
#MHP

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