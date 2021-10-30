MHP'li Kamil Aydın'dan 'tezkere' tepkisi: CHP Atatürk'ün ruhaniyetini incitti

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, Erzurum'da düzenlenen “Adım Adım 2023, İl İl Anadolu” toplantısına katıldı.
Burada 10 ülkenin büyükelçisi tarafından imzalanan skandal 'Osman Kavala' bildirisine ve Suriye-Irak tezkeresine değinen Aydın, Cumhur İttifakı'nın önemine vurgu yaptı.
"CHP ATATÜRK'ÜN RUHANİYETİNİ İNCİTTİ"
"Cumhur İttifakı vurgusu yapmamızın nedeni görüyorsunuz ki, en son sizlerde biliyorsunuz ve takip ediyorsunuz ülkemizi karıştırmak adına 10 Devletin Büyükelçilerinin tutumları, Cumhur İttifakı olarak dik durmasını bildik." diyen Aydın, "2023’de çok rahat bir şekilde ve öncelikli olarak ülke ve millet diyerek, yine son zamanlarda görüldüğü gibi Türkiye’yi bölgesel konuma göre siyaset uygulamaya çalışanlar, TBMM’de tezkere oylamasında kaçak güreşenler, hatta HDP’nin kontrolüne girenler. Atatürk’ün ruhaniyetini inciten CHP ve bunun yanında ağıza göre sakız ve şerbet servisinde bulunun İyi Parti'nin yaptıklarını yüce milletimiz değerlendirme yapacaktır. Onlara sert bir tokat sandık başında bir cevap verilecektir" ifadelerini kullandı.