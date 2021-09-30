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Milli Eğitim Bakanı Özer: Vakalar artsa da okulları kesinlikle kapatmayacağız

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı canlı yayında, 6 Eylül'de yeniden başlayan yüz yüze eğitim dönemine ilişkin merak edilenleri yanıtladı. Bakan Özer, vakaların artması durumunda okulların kapatılıp kapatılmayacağı sorusuna, "Kesinlikle hayır. Şu andaki oranlarımız alarm verebilecek bir düzeye hiç ulaşmadı. Onun için tekrar söylüyorum: Okulları kapatmayacağız." diyerek cevap verdi. Artvin Kemalpaşa ilçesi Kaymakamı Mehmet Faruk Saygın'ın bir öğretmen ile yaşadığı probleme de değinen Bakan, "Esefle kınıyorum. Her zaman öğretmenlerimizin yanındayız. İçişleri Bakanlığı da gerekli soruşturmayı başlattı zaten." ifadelerini kullandı.

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​Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Vakalar artsa da okulları kesinlikle kapatmayacağız
Mahmut Özer

CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitim başlaması için oluşturulan sistemin mutlaka problemlerle karşılaşacağını vurgulayarak, "Bir okuldaki aşılı çalışanları, PCR yaptırması gerekenleri kapatılan sınıf ve okul sayısını elektronik sistemle izliyoruz. Sadece devlet okulları değil, tamamını kapsayacak şekilde süreci yönetiyoruz. 5 bin 900 kapatılan sınıf tekrar açıldı. Vaka olan her sınıfa 14 gün ara verdirip geri açıyoruz." dedi.

VAKALAR ARTARSA OKULLAR KAPATILIR MI?

Vakalardaki olası bir artış durumunda okulların kapatılıp kapatılmayacağına ilişkin soruya da yanıt veren Bakan, "Kesinlikle hayır. Bizim geliştirdiğimiz sistemde okulları kapatmayı değil, sınıfları kapatmayı gerektiriyor. ABD'de yayınlanan veriler bize şunları gösteriyor, kaygı yaratan delta varyantı beklenene göre çok daha az gerçekleşti. ABD'de şuan okulların yüzde 2'si kapalı. Aslında çok daha yüksek oran bekleniyordu fakat düşük oran gerçekleşti. Şuan ülkemizde en güvenli yer okullarımız. Bu kadar denetimin olduğu başka bir yer yok." ifadelerini kullandı.

Vakalar artabileceğini, okullar kısa aralıklarla kapanabileceğini ve toplumun buna alışması gerektiğini vurgulayan Özer, "Şu andaki oranlarımız alarm verebilecek bir düzeye hiç ulaşmadı. Onun için tekrar söylüyorum: Okulları kapatmayacağız." diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den ders saatleri açıklaması: Kalabalık sınıflarda süre azaltılabilir
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den ders saatleri açıklaması: Kalabalık sınıflarda süre azaltılabilir
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı canlı yayında yüz yüze eğitim süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Özer, konuşmasında, 'İllerden ve ilçelerden talepler geliyor. Öğrenciler de bugün, '40 dakika fazla biraz azaltabilir miyiz?' dediler. Kalabalık sınıflarda süre azaltılabilir. Ama şöyle bir beklenti olmasın. Tüm okullarımızda ders saatlerini azaltıyoruz. Öyle bir şey yok. Çok olağanüstü bir koşul olursa bu sadece okulları etkilemez, tüm toplumsal yaşamı etkiler. O zaman da her türlü karar alınabilir' dedi.

KAYMAKAMIN ÖĞRETMEN İLE YAŞADIĞI POLEMİK: ESEFLE KINIYORUM

Artvin'in Kemalpaşa ilçesi Kaymakamı Mehmet Faruk Saygın'ın, ziyaret ettiği lisede girdiği sınıfta bir öğretmen ile yaşadığı polemiğe de değinen Bakan Özer, "Esefle kınıyorum. Her zaman öğretmenlerimizin yanındayız. İçişleri Bakanlığı da gerekli soruşturmayı başlattı zaten." ifadelerini kullandı.

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