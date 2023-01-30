Milli Eğitim Bakanı Özer Azerbaycan'da şehitlikleri ziyaret etti

Vermiş olduğunuz bu mukaddes mücadele, her birimizin kalbinde ölümsüz bir mahiyet kazanmıştır. Çanakkale Muharebelerine katılarak şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerinizin isimlerinin Gelibolu'da takdir ve saygıyla anıldığı gibi, sizin de isimleriniz başkent Bakü'nün bu değerli mekanında her daim aynı duygularla anılacaktır.

Vermiş olduğunuz bu mukaddes mücadele, her birimizin kalbinde ölümsüz bir mahiyet kazanmıştır. Çanakkale Muharebelerine katılarak şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerinizin isimlerinin Gelibolu'da takdir ve saygıyla anıldığı gibi, sizin de isimleriniz başkent Bakü'nün bu değerli mekanında her daim aynı duygularla anılacaktır.

Bir toprak, ancak uğruna kan döküldüğünde 'vatan' olur. Kanlarının son damlasına kadar mücadele vererek bu toprakları vatan yapan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, bu vesileyle tüm şehitlerimizin aziz hatırasını saygı ve minnetle bir kez daha anıyorum.

Bir toprak, ancak uğruna kan döküldüğünde 'vatan' olur. Kanlarının son damlasına kadar mücadele vererek bu toprakları vatan yapan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, bu vesileyle tüm şehitlerimizin aziz hatırasını saygı ve minnetle bir kez daha anıyorum.

Türkiye Cumhuriyeti devletinin "bir millet, iki devlet" şiarıyla Azerbaycan'la ilişkilerini her alanda güçlendirmekten büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Özer, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak eğitim alanındaki işbirliklerimizi güçlendirmek için, ilişkilerin kapasitesini daha da artırmak için bugün Azerbaycan'dayız. Çok kapsamlı bir heyetle buraya geldik. İstediğimiz şey mevcut ilişkilerin hızlı bir şekilde çok daha iyi noktaya taşınması çünkü biz birbirimize ne kadar çok destek olursak o kadar güçlü oluruz. Özellikle mesleki eğitim alanında işbirliklerini güçlendirmek, eğitimde dijitalleşme açılımları yapmak, öğretmenlerin eğitiminden okul öncesi eğitime kadar tüm kazanımlarımızı Azerbaycanlı kardeşlerimizle paylaşmaktan mutluluk duyacağız. Bugün özellikle mesleki eğitim açısından önemli açılımlar gerçekleşecek." şeklinde konuştu.