Milli Eğitim Bakanı Özer Azerbaycan'da şehitlikleri ziyaret etti

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Bakü Türk Şehitliği'nde
Özer, merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in Fahri Hiyaban'daki mezarını ziyaret ederek çelenk bıraktı.
Daha sonra 20 Ocak şehitlerinin defnedildiği Şehitler Hıyabanı'na geçen Özer, buradaki Ebedi Ateş Anıtı'na çelenk koydu.
Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakan Yardımcısı Firudin Kurbanov ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı'nın eşlik ettiği Özer, Bakü Türk Şehitliği'ni de ziyaret ederek anıta çelenk bıraktı.
Temsili şehit mezarlarına çiçek bırakan Özer, şehitliğin anıt defterine şunları yazdı:
Özer, ziyaret sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan saldırıda şehit olan güvenlik amiri için taziyelerini iletti.
Türkiye Cumhuriyeti devletinin "bir millet, iki devlet" şiarıyla Azerbaycan'la ilişkilerini her alanda güçlendirmekten büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Özer, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak eğitim alanındaki işbirliklerimizi güçlendirmek için, ilişkilerin kapasitesini daha da artırmak için bugün Azerbaycan'dayız. Çok kapsamlı bir heyetle buraya geldik. İstediğimiz şey mevcut ilişkilerin hızlı bir şekilde çok daha iyi noktaya taşınması çünkü biz birbirimize ne kadar çok destek olursak o kadar güçlü oluruz. Özellikle mesleki eğitim alanında işbirliklerini güçlendirmek, eğitimde dijitalleşme açılımları yapmak, öğretmenlerin eğitiminden okul öncesi eğitime kadar tüm kazanımlarımızı Azerbaycanlı kardeşlerimizle paylaşmaktan mutluluk duyacağız. Bugün özellikle mesleki eğitim açısından önemli açılımlar gerçekleşecek." şeklinde konuştu.
Bakan Özer, 1 Şubat'a kadar devam edecek temasları kapsamında Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev ile görüşecek, bazı eğitim kurumlarını ziyaret edecek.