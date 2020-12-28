Gündem Milli Eğitim Bakanı Selçuk 60 bin öğrenci daha tablet bilgisayara kavuşacak
EĞİTİM

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 60 bin öğrenci daha tablet bilgisayara kavuşacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Gaziantep'te 60 bin öğrencinin daha tablet bilgisayara kavuşacağını belirterek, "Bunların internet paketi de olduğu için herhangi bir sıkıntı çekmeden, doğrudan doğruya erişimleri hızlanacak." dedi.

Haber Merkezi AA
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklama yaptı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklama yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Gaziantep'te çevrim içi düzenlenen tablet dağıtım törenine video konferansla katıldı.

Salgın döneminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde çok hızlı adımlar atıldığını belirten Selçuk, Türkiye'nin, EBA destek merkezleri ve EBA gibi dünya birinciliği elde etmiş bir eğitim portalı kurabilen nadir birkaç ülkeden biri olduğunu dile getirdi.

Salgın döneminin en başında öğretmenler, öğrenciler ve velilerin sağlıklı iletişim yürütebilmesi için birçok hazırlık yaptıklarını aktaran Selçuk, fedakarca çalışan öğretmenlerin, öğrencilerine ulaşmanın farklı yollarını bulduğunu, çok güzel başarı hikayeleri ortaya çıktığını ifade etti.

EBA üzerinden canlı ders yapabilme, öğrencileri ödevlendirme ve gelişimlerini takip edebilme imkanlarını ortaya koyduklarını vurgulayan Selçuk, yüzlerce, binlerce içerikle mobil uygulamalarla, destek paketleriyle, yapay zekayla çalışan akademik destek sistemiyle çocukların eğitimine katkı sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Bakan Selçuk'tan gülümseten paylaşım: Ööretmenim boğön canlı ders var mı?
GÜNDEM
Bakan Selçuk'tan gülümseten paylaşım: Ööretmenim boğön canlı ders var mı?

"14 bin EBA destek noktası kurduk ve bunun sayısı gün geçtikçe artıyor"

Bakan Selçuk, televizyon kanallarında bütün derslerin tekrarlanarak işlendiğini, çocuklara sorulacak sorular, sınavlar ve konuların tamamının bulunduğunu belirtti.

"Bununla yetinmiyoruz, daha ilerisini istiyoruz. O yüzden canlı dersler, EBA destek merkezleri, EBA portalı çok daha önemli hale geliyor." diyen Selçuk, şöyle devam etti:

"Sizlerin desteğiyle 14 bin EBA destek noktası kurduk ve bunun sayısı da gün geçtikçe artıyor. Canlı derslerde yaklaşık günlük 3 milyon dersten söz ediyoruz. Bu bizim için son derece önemli. Çünkü bu sayılarla biz zaten dünya birincisi olabiliyoruz. Ama bazı imkanları kısıtlı öğrencilerimizin de ihtiyaçlarını giderebilmek için bugünkü faaliyetimizde olduğu gibi yine Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlatılan 500 bin tableti çok çok aşacak şekilde, sivil toplum kuruluşlarının, belediyelerimizin ve iş dünyamızın destekleriyle devam ettiriyoruz."

  • Her bir çocuğa ulaşmanın yollarını artırmaya gayret ettiklerini belirten Selçuk, "Bu çerçevede eğitimin bir millet ödevi olduğunu biliyoruz. El birliğiyle sizlerin temin ettiği 60 bin tablet, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine teslim edildikten kısa bir süre sonra da evlatlarımıza ulaşmış olacak." dedi.

Yüz yüze sınavlar ertelendi
GÜNDEM
Yüz yüze sınavlar ertelendi

"Gözlerindeki parıltıyı düşündükçe çok çok mutlu oluyoruz"

Bakan Selçuk, böylece Gaziantep'te 60 bin öğrencinin daha tablet bilgisayarlarına kavuşacağını bildirerek, "Elbette bunların internet paketi de olduğu için herhangi bir sıkıntı çekmeden, doğrudan doğruya erişimleri hızlanacak. Bu çocuklarımızın mutluluğunu, yüzlerindeki gülümsemeyi, gözlerindeki parıltıyı düşündükçe emin olun çok çok mutlu oluyoruz ve sizlerle bu mutluluğu paylaşmak, sizlerin desteğiyle burada bir mesafe almak, bize büyük bir memnuniyet veriyor." diye konuştu.

Öğrenciler için gösterilen bu gayretin etkilerinin tahmin edilenden daha büyük olacağının altını çizen Selçuk, tablet bağışında bulunanlara öğrenciler, öğretmenler ve veliler adına teşekkür etti.

Abone Ol Google News
İstiklal Marşının yazarı Mehmet Akif Ersoy kabri başında anıldı

İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy kabri başında anıldı
Şanlıurfalı tenisi sevdi

Şanlıurfalı tenisi sevdi

​Kendi imkanlarıyla yaptıkları kortta raket sallıyorlar.
AGİ zammı belli oldu

AGİ zammı belli oldu

​Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor.

İbrahim Karagül görevini devrediyor

İbrahim Karagül görevini devrediyor
Türkiye'de ilk ve tek

Türkiye'de ilk ve tek

​Koç Üniversitesi ve İş Bankası sağlıkta önemli bir iş birliğine gitti.

'Rüyamda gördüğüm için yaptım'

'Rüyamda gördüğüm için yaptım'

Kayınvalidesinin altın ve paralarını çaldıktan sonra evi yaktı.

Milyonlarca çalışanın gözü bu toplantıda.
Aman nazar değmesin

Aman nazar değmesin

Koronavirüs hiç görülmedi HES kodu olmayan giremiyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.