Gündem Milli Eğitim Bakanı Selçuk Aylin Sözerin öldürülmesini lanetledi Bir caninin kurbanı olması çok acı
EĞİTİM

Milli Eğitim Bakanı Selçuk Aylin Sözer'in öldürülmesini lanetledi: Bir caninin kurbanı olması çok acı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, özel bir üniversitede öğretim görevlisi olan Aylin Sözer'in öldürülmesinden duyduğu üzüntüyü belirterek, "En hafif tabiriyle bir caninin kurbanı olması çok acı. Lanetliyor; ailesi ve öğrencilerine sabır diliyorum" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi AA
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Selçuk, İstanbul Maltepe'de öldürülmüş halde bulunan, öğretim görevlisi Aylin Sözer'e ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

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Vahşice katledildiği haberinin üzüntüsü içindeyim

Bakan Selçuk, "Genç bir meslektaşım, kıymetli bir eğitimci Dr. Aylin Sözer'in vahşice katledildiği haberinin üzüntüsü içindeyim. En hafif tabiriyle bir caninin kurbanı olması çok acı. Lanetliyor; ailesi ve öğrencilerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun" değerlendirmesinde bulundu.

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