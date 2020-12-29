Milli Eğitim Bakanı Selçuk Aylin Sözer'in öldürülmesini lanetledi: Bir caninin kurbanı olması çok acı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Selçuk, İstanbul Maltepe'de öldürülmüş halde bulunan, öğretim görevlisi Aylin Sözer'e ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Vahşice katledildiği haberinin üzüntüsü içindeyim
Bakan Selçuk, "Genç bir meslektaşım, kıymetli bir eğitimci Dr. Aylin Sözer'in vahşice katledildiği haberinin üzüntüsü içindeyim. En hafif tabiriyle bir caninin kurbanı olması çok acı. Lanetliyor; ailesi ve öğrencilerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun" değerlendirmesinde bulundu.
Genç bir meslektaşım, kıymetli bir eğitimci Dr. #AylinSözer’in vahşice katledildiği haberinin üzüntüsü içindeyim.
En hafif tabiriyle bir caninin kurbanı olması çok acı. Lanetliyor; ailesi ve öğrencilerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun.
Genç bir meslektaşım, kıymetli bir eğitimci Dr. #AylinSözer’in vahşice katledildiği haberinin üzüntüsü içindeyim.