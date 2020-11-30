Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Her gün 2,5 milyon canlı ders yapıyoruz

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Her gün 2 buçuk milyon canlı ders yapıyoruz. Bu, ayda 50 milyonu aşan ders demek. Bu, ekranlar ayda 50 milyondan fazla açılıyor demek. Şimdi, sınıf kapılarının aynı sayılarda açıldığını hayal edin. Okulun, hayatımızda ne kadar müthiş bir yeri olduğunu daha iyi görebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Her gün 2,5 milyon canlı ders yapıyoruz.

Bu, ayda 50 milyonu aşan ders demek.

Bu, ekranlar ayda 50 milyondan fazla açılıyor demek.

Şimdi, sınıf kapılarının aynı sayılarda açıldığını hayal edin. Okulun hayatımızda ne kadar müthiş bir yeri olduğunu daha iyi görebilirsiniz. REKLAM November 30, 2020

KORONAVİRÜS Sivas'ta eğitimle ilgili yeni karar: Anaokulu, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim uzaktan yapılacak

GÜNDEM İstanbul Valiliğinden ana okulları ile ilgili uzaktan eğitim kararı