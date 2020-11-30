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Gündem Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Her gün 2,5 milyon canlı ders yapıyoruz
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Her gün 2,5 milyon canlı ders yapıyoruz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından canlı ders verilerini paylaştı. Bakan Selçuk, "Her gün 2 buçuk milyon canlı ders yapıyoruz. Bu, ayda 50 milyonu aşan ders demek" dedi.

Haber Merkezi DHA
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklama yaptı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklama yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Her gün 2 buçuk milyon canlı ders yapıyoruz. Bu, ayda 50 milyonu aşan ders demek. Bu, ekranlar ayda 50 milyondan fazla açılıyor demek. Şimdi, sınıf kapılarının aynı sayılarda açıldığını hayal edin. Okulun, hayatımızda ne kadar müthiş bir yeri olduğunu daha iyi görebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

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