Milli Savunma Bakanı Güler Brüksel'deki NATO zirvesinde temaslarda bulundu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel'deki NATO karargahında yapılan iki gün sürecek toplantının ilk günkü oturumlarına katıldı. Burada bazı mevkidaşlarıyla temaslarda bulunan Bakan Güler, 'Niyet Mektupları imza törenlerine' de katıldı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın birinci gün oturumlarına katıldı, ikili görüşmeler yaptı.
Güler, Brüksel'deki NATO karargahında yapılan iki gün sürecek toplantının ilk günkü oturumlarına katıldı.
Mevkidaşlarıyla görüşmeler gerçekleştirdi
DEAŞ ile Mücadele Koalisyonu Toplantısı'na iştirak eden Bakan Güler, toplantı öncesinde ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin'in de aralarında olduğu çok sayıda mevkidaşıyla ayaküstü görüşmeler yaptı.
Daha sonra Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler’in de aralarında yer aldığı NATO Savunma Bakanları tarafından, Brüksel’deki NATO Karargâhında Yüksek Görünürlüklü Projeler Niyet Mektupları imza töreni gerçekleştirildi.
Öte yandan Bakan Güler, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov'la bir araya gelmiş, Rumen mevkidaşı Angel Tilvar ve Bulgar mevkidaşı Atanas Zapryanov'la üç ülke arasındaki askeri faaliyetleri kapsayan Niyet Mektubu'nu imzalamıştı.