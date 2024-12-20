Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Milli Savunma Bakanlığına farklı meslek gruplarından 172 memur alınacak

Milli Savunma Bakanlığına farklı meslek gruplarından 172 memur alınacak

07:2320/12/2024, Cuma
DHA
Sonraki haber
Resmi Gazete'de yayımlandı, Milli Savunma Bakanlığınca farklı meslek gruplarına memur alınacak.
Resmi Gazete'de yayımlandı, Milli Savunma Bakanlığınca farklı meslek gruplarına memur alınacak.

Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesi'ne farklı meslek gruplarından 172 memur alacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesi'ne farklı meslek gruplarından toplamda 172 memur alınacak. Başvurular, 20 Aralık ile 20 Ocak tarihleri arasında Milli Savunma Bakanlığı'nın web sitesi üzerinden yapılacak.




#MSB
#Milli Savunma Bakanlığı
#Genelkurmay Başkanlığı
#Resmi Gazete

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
20 Aralık Cuma Hutbesi: Bağımlılık