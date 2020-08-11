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ANKARA

Milli Savunma Bakanlığından son dakika Mavi Vatan açıklaması

Milli Savunma Bakanlığından Mavi Vatan açıklaması: Misakımız Mavi Vatanımızdır

Milli Savunma Bakanlığı "Mavi Vatanımızdaki her türlü hak, alaka ve menfaatimizi bundan sonra da korumakta kararlıyız, buna muktediriz. Misakımız Mavi Vatanımızdır." açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi AA
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Milli Savunma Bakanlığı, "Mavi Vatanımızdaki her türlü hak, alaka ve menfaatimizi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sonuna kadar korumakta kararlıyız, buna muktediriz. Mîsâkımız Mavi Vatanımızdır" açıklamasını yaptı.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Şanlı tarihimizden, asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığımız ilhamla Mavi Vatanımızdaki her türlü hak, alaka ve menfaatimizi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sonuna kadar korumakta kararlıyız, buna muktediriz. Mîsâkımız Mavi Vatanımızdır" denildi.

MSB paylaştı, Oruç Reis Akdeniz'de ilerlemeye devam ediyor: Misakımız Mavi Vatanımızdır
OYNAT 00:20
MSB paylaştı, Oruç Reis Akdeniz'de ilerlemeye devam ediyor: Misakımız Mavi Vatanımızdır
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Oruç Reis araştırma gemisine ait görüntülere yer verdi. Havadan çekilen görüntülerde Oruç Reis araştırma gemisine Türk Deniz Kuvvetleri tarafından refakat ve koruma sağlandığı görülüyor. Bakanlığın paylaşımında, 'Şanlı tarihimizden, asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığımız ilhamla Mavi Vatanımızdaki her türlü hak, alaka ve menfaatimizi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sonuna kadar korumakta kararlıyız, buna muktediriz. Mîsâkımız Mavi Vatanımızdır' ifadeleri kullanıldı.
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