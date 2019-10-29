Milli Savunma Bakanlığından Türkiye-Rusya çalışmalarına ilişkin açıklama

Heyet 22 Ekim'de Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde yapılacak faaliyetleri planlamak üzere Ankara'ya gelmişti. Rus askeri heyetiyle birinci gün çalışmalarının ardından ikinci gün çalışmaları da tamamlandı.
Milli Savunma Bakanlığı, "Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi’de varılan mutabakat çerçevesinde yapılacak faaliyetleri planlamak üzere Ankara’ya gelen Rus Askeri Heyeti ile ikinci gün çalışmaları tamamlandı" dedi.
Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi’de varılan mutabakat çerçevesinde yapılacak faaliyetleri planlamak üzere Ankara’ya gelen Rus Askeri Heyeti ile ikinci gün çalışmaları tamamlandı.
— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 29, 2019