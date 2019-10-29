Gündem Milli Savunma Bakanlığından Türkiye-Rusya çalışmalarına ilişkin açıklama
POLİTİKA

Milli Savunma Bakanlığından Türkiye-Rusya çalışmalarına ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanlığınca, Ankara'ya gelen Rus askeri heyetiyle birinci gün çalışmalarının ardından ikinci gün çalışmaları da tamamlandı.

Haber Merkezi IHA
Milli Savunma Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı

Heyet 22 Ekim'de Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde yapılacak faaliyetleri planlamak üzere Ankara'ya gelmişti. Rus askeri heyetiyle birinci gün çalışmalarının ardından ikinci gün çalışmaları da tamamlandı.

Milli Savunma Bakanlığı, "Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi’de varılan mutabakat çerçevesinde yapılacak faaliyetleri planlamak üzere Ankara’ya gelen Rus Askeri Heyeti ile ikinci gün çalışmaları tamamlandı" dedi.

Rus askeri heyetiyle birinci gün çalışmaları tamamlandı
GÜNDEM
Rus askeri heyetiyle birinci gün çalışmaları tamamlandı
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