Minibüsün açılan kapısına çarpan motosikletli savruldu: 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Hacısiyam Mahallesi’nde Ahmet D.’nin (69) kullandığı 28 S 0225 plakalı minibüs, İnönü Caddesi’nde durarak aracın ön kapısı açıldı. Bu sırada arkadan gelen Rabia K. (27) yönetimindeki 28 ABU 189 plakalı motosiklet, minibüsün kapısına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle önce park halindeki bir araca çarpan motosiklet ardından yola savruldu. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.