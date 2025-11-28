Yeni Şafak
Minibüsün açılan kapısına çarpan motosikletli savruldu: 1 yaralı

Minibüsün açılan kapısına çarpan motosikletli savruldu: 1 yaralı

17:5828/11/2025, Cuma
IHA
Giresun'da açılan minibüs kapısı motosikletliye çarptı
Giresun'da açılan minibüs kapısı motosikletliye çarptı

Giresun’da cadde üzerinde duran minibüsün açılan kapısına çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Hacısiyam Mahallesi’nde Ahmet D.’nin (69) kullandığı 28 S 0225 plakalı minibüs, İnönü Caddesi’nde durarak aracın ön kapısı açıldı. Bu sırada arkadan gelen Rabia K. (27) yönetimindeki 28 ABU 189 plakalı motosiklet, minibüsün kapısına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle önce park halindeki bir araca çarpan motosiklet ardından yola savruldu. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.







