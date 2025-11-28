Kaza yapan tır alev alev yandı

Edinilen bilgiye göre, Muğla- Aydın karayolu her iki ilin sınır noktasında meydana gelen kazada lastiği patlayan ve yoldan çıkan tır beton bariyerlere çarparak alev aldı. Kazada yaralanan olmazken yapılan ihbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, Tırı saran alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangında araç kullanılmaz hale geldi.