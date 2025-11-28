Yeni Şafak
Kaza yapan tır alev alev yandı

17:3328/11/2025, Cuma
IHA
Yangında araç kullanılmaz hale geldi.
Aydın-Muğla karayolu üzerinde meydana gelen kaza sonrası çıkan yangında tır kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Muğla- Aydın karayolu her iki ilin sınır noktasında meydana gelen kazada lastiği patlayan ve yoldan çıkan tır beton bariyerlere çarparak alev aldı. Kazada yaralanan olmazken yapılan ihbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, Tırı saran alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangında araç kullanılmaz hale geldi.

Söndürme çalışmaları sırasında her iki yönde de kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

